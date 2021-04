'İyilik Çarşısı' ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Mersin İl Müftülüğünün, Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi iş birliğinde, geçen yıl olduğu gibi bu yılda 'İyilik Çarşısı' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiği bildirildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, çarşıya gelen vatandaşlar, hayırseverlerin bağışları ile raflara konulan gıda malzemelerinden ihtiyaç duydukları ürünü ücretsiz olarak alıp evine götürürken, tespit edilen ancak gelemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise din görevlileri tarafından yardımlar evlerine götürülerek teslim ediliyor.

"Ramazan ayının rahmet, bereket ve paylaşma ayı" olduğunu söyleyen İl Müftüsü Şaban Kondi, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da mazlum ve mağdurun yetim ve ihtiyaç sahibi insanlarımızın yurt içi ve yurt dışında ümidi olmaya devam ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı her yıl yurtiçi ve yurt dışında yardım organizasyonları gerçekleştiriyor. Bu bağlamda taşradaki il ve ilçe müftülükleri olarak da Türkiye Diyanet Vakfı şubelerimiz tarafından hayır sahibi iş insanlarımızdan aldığımız zekat, fitre, hayır ve sadakalarını, ihtiyaç sahibi insanlara güvenli ve şeffaf bir şekilde ulaştırıyoruz" dedi.

Mersin genelinde 13 ilçedeki din görevlilerinin, görev yaptıkları yerlerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ettiklerini kaydeden Kondi, "Bizler de tespit edilen bu ihtiyaç listesine göre, hayır sahiplerimizin yardımlarını onlara ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bizim yardımlarımız sadece koliyle ya da Ramazan ayı ile sınırlı değildir. Yılboyunca hayır sahiplerimiz her daim ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin maddi ihtiyaçlarını karşılama gayreti içindedirler. Bizler gençlik koordinatörlerimizle, engelli koordinatörlerimizle, bağımlı koordinatörlerimizle, kadın kollarımızla, din hizmeti alanında çalışan bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımızla ihtiyaç sahiplerimizin ihtiyaçlarını giderme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Bu bağlamda Muğdat Camii altında, 'imkanı olanlar getirip koysun, ihtiyacı olanlar alıp götürsün' sloganı ile 'İyilik Çarşı'sının faaliyette olduğu bilgisini veren Kondi, "Din görevlisi kardeşlerimizin görev mahallinde tespit ettikleri ihtiyaç sahipleri şayet buraya gelebiliyorlarsa, gelip buradan mutfakta ihtiyaç duyulan her şeyi kolilere koyup götürebiliyorlar. Ama şayet kendisi gelemeyen kardeşlerimiz varsa, görevlilerimiz tarafından kendi arabalarımızla, kendi imkanlarımızla bunları tespit edip ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Her ilçemiz kendi çapında adeta iyilikte ve hayırda bir birleriyle yarışıyorlar. Üç öğün yemeğini ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırdığı gibi, kira veremeyen, evine yağmur yağan, çocuğunu okula gönderemeyen, ayakkabısı olmayan arkadaşlarımızın da ihtiyaçlarını giderebilmek için Mersin İl ve İlçe Müftülükleri olarak büyük gayret içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.