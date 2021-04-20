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Silifke´de kanadı kırık pelikan tedaviye alındı

DHA

Silifke´de kanadı kırık pelikan tedaviye alındı


Mehmet OKUR/SİLİFKE, (Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde jandarmaya bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında yaralı bir pelikan buldu. Kanadının kırık olduğu belirlenen pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği´ne teslim edildi. 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Mağara Mahallesi Söğüt mevkiinde devriye görevi yürütürken, yol kenarında yerde yatan bir pelikan gördü. Ekiplerin yaptığı incelemede, pelikanın kanadının kırık ve bitkin olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, yaralı pelikanı, tedavisinin yapılması için Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği´ne teslim etti. Pelikanın, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR
2021-04-20 16:41:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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