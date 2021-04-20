CHP Erdemli İlçe Yönetimi görevden alındı

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CHP Mersin İl Başkanlığı, Erdemli İlçe Başkanı Mustafa Kılbaş ile yönetim kurulu üyelerini görevden aldı.

İl Yönetim Kurulunun kararında, "Erdemli ilçe Başkanı Mustafa Kılbaş ve Erdemli ilçe yönetim kurulu üyelerinin, yasalarda, tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle, parti tüzüğünün 25/2 maddesi uyarınca görevden alınmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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