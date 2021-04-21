"Gençler İçin Nutuk" kitabının dağıtımının uygun görülmediği iddiası incelenecek

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Çamlıyayla ilçesindeki okullarda "Gençler İçin Nutuk" adlı kitabın dağıtımının uygun görülmediği iddiasını incelemek üzere iki müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Koca, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, "Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençler İçin Nutuk' kitabının okullarda dağıtımıyla ilgili, medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak, Valiliğimizce konuyu incelemek ve soruşturmak üzere iki maarif müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.

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