Mersin´de kayıp Rus genç, aranıyor



Mehmet OKUR/SİLİFKE/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde, pazartesi günü spor yapmak için evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen Rus uyruklu Mikhail Doroshenko'nun (16) bulunması için çalışma başlatıldı.

Taşucu Mahallesi'nde yaşayan Anatoliy ve eşi Anna Doroshenko, 19 Nisan'da evden spor yapmak için çıkan çocukları Mikhail Doroshenko'nun eve gelmemesi üzerine Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. İhbar üzerine, Mikhail Doroshenko'nun bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Aile, çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak bulunması için yardım istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR

2021-04-21 12:50:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.