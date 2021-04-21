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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar Belediyesi ‘Sağlıklı Beslenme Kursu' açtı

İHA

Toroslar Belediyesi ‘Sağlıklı Beslenme Kursu' açtı

– Toroslar Belediyesi, Sağlıklı Beslenme Kursu açtı. Toroslar Belediyesi'nin, Covid19 ile mücadelede vatandaşların sağlıklı beslenmesinin yanında bağışıklık sistemlerini de güçlü tutacak besinler tüketmeleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla açtığı Sağlıklı Beslenme Kursu, yoğun talep gördü.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, Toroslar'da sağlıklı bir toplum oluşması hedefiyle her yaştan bireyi spor aktiviteleri ile buluşturduğu ve hayata geçirdiği halk sağlığını koruyucu hizmetlerine Sağlıklı Beslenme Kursu da eklendi.

Kursiyerlere düzenli kilo kontrolü
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) ile Toroslar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursa katılanlar, kilo kontrollerini düzenli olarak yaptırarak sağlıklı ve dengeli beslenmenin yöntemlerini öğreniyor. Tozkoparan TORTEK Merkezinde pandemi kuralları çerçevesinde her gün iki grup halinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 ay süren kursta, obezite başta olmak üzere bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik rahatsızlıkların önlenmesi amacıyla da çalışmalar yapılıyor.

“Günümüzün Sağlık Sorunlarından Biri de Yeme Bozukluğu”
Toroslar Belediyesinin Sağlıklı Beslenme Kursunda eğitim veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Şenay Keskin, diyetin sadece beslenmeyi düzenlemekle olmadığını, işin psikolojik boyutunun da önemli olduğunu kaydederek, "Yeme bozukluklarıyla ilgili farklı hastalıklar var. Bu eğitimlerde buna da dikkat çekiyor ve doğru beslenme bilinci kazandırıyoruz" dedi.

Keskin, Ramazan ayında vücut direncini yükseltecek besinleri anlattı
Beslenme ve Diyet Uzmanı Keskin, pandemi ile mücadele ettiğimiz Ramazan ayında bağışıklık sistemini zayıflatmadan oruç tutmak için iftar ve sahurda dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Daha sağlıklı olmak için öncelikle vücut direncinin yükseltilmesi gerektiğine dikkat çeken Keskin, doğru beslenmenin bağışıklığı güçlü tutmada önemine vurgu yaparak, "16 saat süren açlık dönemi yaşadığımız için kan şekerimizin düzenli seyretmesi adına sahur öğünümüzü atlamamamız gerekiyor. Su ihtiyacımızı karşılayacak ve gün içerisinde daha çok tok kalmamızı sağlayacak protein ağırlıklı besinleri almalıyız. Diyette psikolojik olarak doygunluk da önemli. Tabağımızı, karbonhidrat, protein, yağ ve sebze olarak dörde bölüyoruz. Karbonhidratı tamamen kesmiyoruz, çünkü beynin beslendiği tek şey glikoz. Bu da karbonhidratta bulunuyor. Bunun tam tahıllı olmasına özen gösteriyoruz. Mutlaka bir adet mevsim meyvesi, sebze olarak da bir kase salata ya da bol yeşillik tüketebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Sıvı tüketimi çok önemli"
Ara öğünlerin altın değerinde olduğunu kaydeden Keskin, "Sahurda 45 bardak su tüketmeliyiz. Vücudumuz gün boyunca açlık dönemi geçirdiği ve sindirim sistemimiz yavaşladığı için birden besin yüklemek bedenimize zarar verecektir. O yüzden iftarda ana yemek öncesi bir iki zeytin, ceviz ve hurma tükettikten sonra bir bardak ılık su içelim. Sonrasında çorbayla bağırsaklarımızı yumuşatalım. Bu süreçte yaklaşık 10 dakika ara vermek de önemli. Daha sonra ana yemek, cacık ya da yoğurt şeklinde ilerleyebiliriz. İftardan 2,5 saat sonra da ara öğün yapıyoruz. Ara öğünler altın değerinde. Bitki çayı, kuru yemiş ve mevsim meyvesinden destek alabiliriz" şeklinde konuştu.
Keskin, Ramazan’da en doğru tartılma zamanının sabah aç karnına olduğunun da bilgisini verdi.

"Sağlıklı ve doğru beslenmeyi öğrendim"
Toroslar Belediyesinin Sağlıklı Beslenme Kursuna katılan ve yaklaşık 1,5 aydır eğitim aldığını kaydeden Kursiyer Hülya Acar, "Pandemi sürecinden dolayı evlerimizde uzun süre hareketsiz kaldık. Bu kursa katılmaktan çok mutluyum. Diyet uzmanımızdan sağlıklı ve doğru beslenmeyi öğrendim. Böyle bir kurs açtığı için Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederim" dedi.

"Beslenme alışkanlığımdaki yanlışlar artık yok"
Diyabet hastası olan Şadiye Tekin de bu kursun sağlıklı yaşam biçiminin benimsenmesi amacıyla yapılan önemli bir hizmet olduğunu dile getirerek, Başkan Yılmaz'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Tekin, "Tip 1 Diyabet hastasıyım. Bu kurs ile beslenme konusunda yapmış olduğum yanlışları hayatımdan çıkardım. Nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Artık daha dengeli ve düzenli besleniyorum" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, hemşehrilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmesi"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sağlığın öncelikleri olduğunu söyleyerek, "Toroslar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzur içinde yaşaması adına hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri de Sağlıklı Beslenme Kursumuzdur. Çünkü gündelik hayatta beslenme konusunda doğru bildiğimiz yanlışları uzmanlarından öğrenmemiz gerekiyor. Doğru beslenme, sağlıklı yaşamın en önemli koşullarından. Biz de belediye olarak hemşehrilerimizin sağlığını önemsiyoruz. Sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışarak toplumumuzu bilinçlendirmek adına projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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