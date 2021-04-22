Traktörün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti 

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde traktörün çarptığı 8 yaşındaki Abdullah Hac Hüseyin, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi 4211 Sokak'ta meydana geldi. R.A. yönetimindeki 01 EY 612 plakalı traktör, bisiklet süren Abdullah Hac Hüseyin´e çarptı. Ağır yaralanan çocuk, kaza yerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hüseyin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası traktör sürücüsü R.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-04-22 01:31:13



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