Mersin'de zararlılara karşı ilaçlama çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, kent genelinde yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına hava sıcaklığının artmasıyla birlikte hız verdi. Yeşil alanlarda görülen mucuk, yakağan, çayır sineği gibi zararlılarla mücadelesini sürdüren ekipler, üremelerin önüne geçmek için yeşil alanlarda etkin bir vilaçlama çalışmasının yürütüldüğü bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, tüm ilçelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Haşeresiz bir Mersin için ilaçlama alanında yürütülen titiz çalışmalarla vatandaşların yaklaşan yaz aylarını rahat geçirmesi amaçlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinde İlaçlama Birimi Saha Denetim Sorumlusu olarak görev yapan Ziraat Mühendisi Bülent Gül, haşereyle mücadelenin yağışlı geçen günler dışında sürekli olarak devam ettiğini söyleyerek, "Rutin olarak devam ettiğimiz sivrisinek, larva, uçkun mücadelesinin yanı sıra özellikle baharın gelişiyle beraber yeşil alanlarda baş gösteren mucuk, çayır sineği, yakağan gibi ağaçlardan, otlardan, yeşil alanlardan kaynaklı zararlılarla mücadelemize devam etmekteyiz. Nisan ayının başından itibaren bu sene mücadelemize başladık. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Son günlerde çayır sineği zararlısının vatandaşlara rahatsızlık yaşattığına değinen Gül, "Havanın erken ısınmasından dolayı çayır sineği dediğimiz uzun bacaklı, sivrisineğin 23 kat büyüğü bir zararlı şehrimizde görülmektedir. Bu çayır sinekleri sadece yeşil aksamdan beslenmekte olup, insanlara herhangi bir kan emmesi, sokma, ısırma gibi zarar vermemektedir. Büyük bir sinek olduğu için haliyle vatandaşlarımız biraz rahatsız olmaktadırlar. Bu rahatsızlığı gidermek adına, çayır sineğiyle mücadelemiz devam etmektedir. Yoğun olarak parklarda vatandaşlarımızın yürüyüş yollarında, spor yaptığı alanlarda, evlerine yakın olan yeşil alanlarda, orta göbek bulvarlarda ve refüjlerde biz bu yeşil alanla ilgili mücadelemizi devam ettirmekteyiz. Biz şehrin genel olarak ortak kullanım alanlarını zaten ilaçlıyoruz ve bunları takip ediyoruz. Vatandaşlarımız da sitelerinin, evlerinin bahçelerini ilaçlarlarsa beraber çok güzel bir çalışma olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Özellikle bu mevsimde vatandaşların hayvan gübresi kullanmasının da haşerelerin bu alanlarda üremesine neden olduğunu sözlerine ekleyen Gül, "Kanatlı karınca gibi canlılar özellikle akşamları üredikleri bölgeden ışık olan yerlere gelmeyi tercih etmemektedir. Herhangi bir sokma veya hastalık taşıma riski olmayan bu türle de mücadelemizi yoğun bir şekilde yapmaktayız" şeklinde konuştu

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