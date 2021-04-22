Kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

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Mersin'de 600 metrelik iletişim hattı kablosunu kesip çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gülnar İlçesi Korucak Mahallesinde internet bağlantısının kesilmesi üzerine iletim kablosu hırsızlığı olabileceğinden şüphelenerek, konuyla alakalı bir çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda 8 direk arasındaki 400 metre kablonun kesilerek çalınmış olduğunu belirledi. Olayla ilgili 2 şüpheliyi yakalayan ekipler, olayda kullanılan 1 adet otomobil, 1 adet tahra ve toplam 600 metre kablo ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinde, bölgede meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarını kendilerinin gerçekleştirdiği itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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