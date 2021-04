Vali Su: "Turizm hazırlıkları şimdiden gözden geçirilmeli" Mersin Valisi Ali İhsan Su, Turizm Haftası Etkinlikleri kapsamında Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi tarafından organize edilen ‘Söyleşi’ programına katıldı

Turizm Haftası Etkinlikleri kapsamında Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi tarafından organize edilen ‘Söyleşi’ programına katılan Mersin Valisi Ali İhsan Su, pandemi sonrası yapılması gereken çalışmaların şimdiden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen programa, Vali Su’nun yanı sıra, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Turizm Fakültesi Dekanı Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Emre Duru, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Vali Su, turizm sektörünün Türkiye ve Mersin için önemli olduğunu vurgulayarak, pandemi sonrası yapılması gereken çalışmaların şimdiden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Mersin’in çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Vali Su, "Mersin’de turizmin hemen hemen her çeşidi gerçekleştirilebilir" dedi.

Mersin’de mevcut turizm potansiyelini iyileştirmenin yanı sıra turizme kazandırmaya yönelik çalışmaların valilik koordinesinde kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapılmaya devam edildiğini aktaran Vali Su; "İlimizin bir turizm cazibe merkezi haline gelmesi için çok ciddi çalışmalar ve tanıtımlar yapıyoruz. Her alanda olduğu gibi özellikle turizm alanındaki çalışmalarımızda da bize her zaman destek veren Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan’a şükranlarımı arz ediyorum. Biz de tüm dinamiklerle birlikte el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu gayret ve çalışmalarımız sonucu ilimiz muhteşem bir cazibe merkezi haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Programda MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı ile Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atasoy da birer konuşma gerçekleştirdi.

