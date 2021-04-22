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Akkuyu Nükleer A.Ş. Ulusal Çocuk Resim Yarışmasında dereceye girenler belli oldu

İHA

Akkuyu Nükleer A.Ş. Ulusal Çocuk Resim Yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen ulusal resim yarışmasında dereceye giren çalışmalar belirlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya 150’nin üzerinde başvuru oldu.
Bu yılki teması “Temiz Gelecek için Temiz Enerji” olarak belirlenen yarışma kapsamında katılımcıların, artan enerji talebinin karşılanması açısından nükleer santral yapımı öneminin altını çizmeleri, sera gazı üretmeyen ve böylece gelecek nesiller için çevrenin korunmasını sağlayacak bir güç kaynağı olan nükleer enerjinin önemini vurgulamaları istenmişti. Yarışma 6 ila 14 yaş arasındaki çocuklar arasında, 610 yaş ve 1114 yaş olmak üzere iki farklı yaş kategorisinde düzenlendi. Çevrimiçi formatta düzenlenen yarışmaya başvurular, resmin taranmış hali veya fotoğrafının eposta ile gönderilmesi yoluyla yapıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından katılım oldu
Yarışma, Covid19 salgınına rağmen çocuklar arasında büyük ilgi gördü. Toplamda 150’yi aşan başvuru sayısıyla yarışmanın tarihinde bir rekora imza atılmış oldu. Başvurular, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve diğer birçok ilin bulunduğu Türkiye’nin dört bir yanından yapıldı.
Yarışmanın başvurularının 115 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanırken yoğun talep üzerine son başvuru tarihi 18 Nisan'a kadar uzatıldı.
Resimlerin değerlendirmesi ise iki ayrı aşamada yapıldı. Katılımcıların başvuruları ilk olarak, Akkuyu Nükleer A.Ş. Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezinin çalışanları ile profesyonel bir güzel sanatlar öğretmeni tarafından değerlendirildi. Ön değerlendirme sonucunda 30 resmin yer aldığı liste oluşturuldu ve bunlar yarışma jürisindeki onursal temsilcilerin değerlendirmesine sunuldu.

Dereceye giren çocuklara ödül
Değerlendirmeler sonucunda her yaş kategorisinde 5’şer kazanan belirlendi. 610 yaş kategorisinde dereceye girenler sırası ile Ulyana Sezemina, Zeynep Sena Ayhan, Mariia Beliaeva, Cennet Karakaya ve Naz Oralp; 1114 yaş kategorisinde ise Elif Beren Çalgıcı, Sura Yaşa, Ayselnur Akar, Aleksandra Malysheva ve Arina Daibova oldu. Dereceye giren çocuklara ödül olarak, Akkuyu Nükleer A.Ş.’den el sanatları setleri ve hatıra hediyelerin yanı sıra bir aylık çevrimiçi resim kursu da verilecek. Ayrıca yarışmanın tüm katılımcıları da elektronik ortamda hazırlanan “yarışmaya katılım belgesinin” sahibi olacak.
Yarışmacıların resimlerini değerlendiren jüri üyesi Sezgin Pancar, “Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin böyle anlamlı bir gün için düzenlemiş olduğu yarışmada yer almaktan dolayı mutluluk duydum. Çocukların, birbirinden güzel eserlerini inceleme şansı bulmak çok keyifliydi” dedi.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Özel Kalem Müdürü Natalya Konovalova da “Tüm yarışmacıların resimlerini gerçekten çok beğendim. Resimlerin çok canlı ve aydınlık olduğunu, neredeyse hiç kasvetli tonların olmadığını kaydetmek isterim. Bu, çocukların harika ailelerde, sevgi ve yardımseverlik atmosferinde büyüdüğünü gösteriyor, bunun için ebeveynlerine çok teşekkür ediyorum. Birçok resim doğayı tasvir ediyor; hayvanlar, dağlar, açık gökyüzü, bu da çocukların nükleer santralin çevre için güvenilir ve güvenli olduğunu anladığı anlamına geliyor” diye konuştu.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Basın Sekreteri Vasiliy Korelskiy ise “Çizimlerin hepsi harika. Bütün çocuklar istisnasız yeteneklidir. Her katılımcı, eline kalem alıp kendi düşüncelerini çizerek elinden gelenin en iyisini yapmış. Bizim için her bir resim çok değerli ve ilginç. Önemli olan, her resimde doğaya ve hayvanlara, aile ve arkadaşlara, eve ve memlekete, bilime ve yeni teknolojilere olan sevgi temasının geçmesidir. Eminim ki, bu tür yarışmalar ileride de yapılacak. Bu yüzden kazanmak isteyen herkes şimdiden yeni parlak ve ilginç resimlerini yapmaya başlayabilir. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Resimler, sosyal medya hesaplarında yayınlanacak
Katılımcıların resimleri, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin resmi instagram ve facebook sayfalarında #akkuyu, #akkuyunükleer, #Akkuyu23Nisan, #TemizGelecekİçinTemizEnerji ve #AkkuyuResimYarışması etiketleriyle paylaşılacak. Yarışmada ödüle layık görülenlerin tam listesi de Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin resmi internet sitesi ile ınstagram ve facebook sayfalarında yayınlanacak.

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