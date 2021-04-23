Minik basketbolculardan videolu 23 Nisan kutlaması



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) -Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı altyapı oyuncularının yer aldığı bir video ile kutladı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda bir araya gelen altyapı oyuncuları Şevval Kara, Elif Su Yayla, Polat Polica ve Sedat Kılınç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için video hazırladı. Oyuncular, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız" sözünü seslendirdi. Minik basketbolcuların, "Bugünün çocukları, cumhuriyetin yılmaz savunucuları. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" ifadesi ile sonlandırdığı videoda, A Milli Kadın Basketbol takımında forma giyen ÇBK'nın yıldız isimleri Gökşen Fitik ile Manolya Kurtulmuş da yer aldı.

Günün önemine ilişkin duygularını dile getiren ÇBK CEO'su Ender Ünlü ise, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101'inci yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Hürriyet ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, cennet vatanımızı bizlere armağan eden meclisimizin kurucu büyüklerini, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Atamızın da söylediği gibi, 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antremandan görüntüler

Gökşen Fitik'in çocuklarla konuşması

- Çocukların Atatürk'ün sözlerini seslendirmesiDHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2021-04-23 11:45:19



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