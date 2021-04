Tepeköy İlkokulu öğrencileri, ulusal resim yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye genelinde ve KKTC’de bulunan 51 farklı şehirden okulların katılımıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Toprak Okulları Vakfı Altın Fırça Ödüllerini, Mezitli Tepeköy İlkokulu kazandı. 39 yaş arası öğrencilerin katıldığı yarışmada Tepeköy İlkokulu öğrencileri Ada Erkal, Almira Erkal, Ayşe Nur Akman, Gülşen Ela Kurt takım halinde şampiyonluğu yakaladı. Aynı okulun resim öğretmeni Burcu İlarslan da bir köy okulunu zirveye taşıyan özverili çalışması nedeniyle yılın öğretmeni seçildi.

Yarışmaya katılan birçoğu yüzlerce okulun arasından sıyrılarak 87.59’luk puanla birinci olmayı başaran Tepeköy İlkokulu öğrencileri için Mezitli Belediyesinin destekleriyle ödül töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Toprak Okulu Kurucusu Yaşar Şenyüz ve Yarışma Jürisi Başkanı Esin Tutkun, öğrenciler ve velileri katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen ve tüm çocuklar ve ailelerinin üzerinde Atatürk resmi bulunan tişört ve Türk bayrakları ile katıldığı törende bayram coşkusu ve şampiyonluk sevinci birbirine karıştı. Alkışlar içerisinde madalya ve başarı belgelerini alan minik öğrencilere Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı ve Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin anlatıldığı Nutuk kitabı hediye etti.

Törende konuşan Juri Başkanı Esin Tutkun, son derece objektif bir değerlendirme yaptıkları belirterek, pandemi sürecinde temiz çevrenin önemine dikkat çekebilmek amacıyla 'toprak ve su' temalı yarışma yaptıklarını dile getirdi. Tutkun, “Buradaki en önemli amacımız gelecek kuşaklara bırakacak olduğumuz dünyada, toprak, su ve havada oluşan çevre kirliliğini her yıl sürekli olarak gündemde tutmaya çalışmak, gelecek nesillere bu bilinci aşılamak olacaktır” dedi.

Minik çocukların Türkiye genelinde yapılan bir yarışmada yakaladıkları başarının kendilerini son derece gururlandırdığını söyleyen Tepeköy İlkokulu Müdürü Adem Şimşek, “Pandemi koşullarında çocuklarımıza en iyi eğitimi verebilmek için tüm öğretmen arkadaşlarımızla son derece özverili bir çalışma yürütüyoruz. Bizi başarıya ulaştırarak bir kez daha gururlandıran sevgili yavrularımıza, okulumuzun adına ülke genelinde düzenlenen bir yarışma ile duyurmayı başaran sevgili resim öğretmenimiz Burcu İlaslan’a, tüm yarışma jürisine ve her zaman yanımızda olan ve bugün de böylesi güzel bir tören yapmamızı sağlayan Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.



"Çocuklarımıza ve eğitime özel önem veriyoruz"

Çocuklarını ulusal bir yarışmada yakaladığı başarının tüm Mersin’in gururu olduğunun altını çizen Başkan Tarhan ise "Mezitli her yönden adını dünya genelinde duyurmayı başarmış bir ilçemiz. Belediye olarak aldığımız onlarca ödülün 7’den 70’e herkesi için çok büyük motivasyon ve zincirleme reaksiyon sağladığını görmek bizleri bir kez daha gururlandırmaktadır. Üstelik merkeze en uzak ama eşine ancak Avrupa ülkelerinde rastlayabileceğimiz çağdaş konumlanmış kırsal mahallemizde bulunan okulun ödül almasının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Mezitli Belediyesi olarak çocuklarımıza ve eğitime özel önem veriyoruz. Başarısını Türkiye genelinde ispatlamış Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evinin yanında bir tane ana okulumuz daha hizmet vermeye başlayacak. Bir tanesinin de projesi hazırlandı. Yine Milli Eğitim Müdürlüğüne sağladığımız arsa ile yapılacak Mezitli Belediyesi Anaokulu da yakın dönemde faaliyete geçecektir. Çocuklarımıza sağlam bir gelecek ve Atatürk’ün çizgisinde çocuklar yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Törenin ardından minik çocuklara ödül olarak üstü açık otobüslerle kent turu yaptırıldı.

