İki mahallede 15 bin çiçek ve ağaç fidesi toprakla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesine bağlı ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Çay ve Çilek mahallelerinde 15 bin 138 çiçek ve ağaç fidesini toprakla buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi, kenti yeşillendirmeye devam ediyor. Kent genelinde 7/24 çalışma esasıyla hizmetlerini sürdüren ekipler, çalışmalarını hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlere de taşıyor. Ekipler, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla kente hem nefes aldırıyor hem de kenti bin bir renge bürüyor.



15 bin bitki toprakla buluşturuldu

Ekipler, Çay ve Çilek mahallelerinde çeşitli türlerde 15 bin 138 bitkiyi toprakla buluşturdu. Sürdürülen çalışmalarda İsrail kauçuğu ile orkide ağacının yanı sıra Tagates bitkisi dikimi gerçekleştirildi. Deliçay Deresinin Çay Mahallesi sınırlarında yer alan bölümünde dere boyunca 16 adet İsrail kauçuğu ve 17 adet orkide ağacının dikimini yapan ekipler, Çilek Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi orta refüjde yer alan yeşil alanlara ise bin 825 adet yer minesi, 13 bin 280 adet Tagates bitkisi dikimi gerçekleştirdi.



Muhtarlar hizmetlerden memnun

Üç dönemdir Çay Mahallesinde görev yaptığını söyleyen Muhtar Ahmet Akyol, geçmiş 10 yılda böyle hizmetler görmediğini ifade ederek, Başkan Vahap Seçer yönetime gelmeden önce yola bir çivi dahi çakılmadığını belirtti. Akyol, “Başkanımıza, Park ve Bahçeler ekiplerine teşekkür ederiz. Vahap Başkanım geldikten sonra yamalar, altyapı, içme suyu, yol yapıldı. Allah razı olsun yaptılar, hala da yapmaya devam ediyorlar” dedi.

Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Tomak da Park ve Bahçeler Dairesine bağlı ekiplerin çalışmalarından çok memnun olduğunu belirterek, “Bir sıkıntımız olduğunda arkadaşlar gerektiğinde yerinde müdahaleler yapıyor, bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Park ve Bahçeler Dairesi çok düzenli ve programlı çalışıyor, kendilerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

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