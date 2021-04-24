Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basket Takımı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne yükseldi. High Touch HT ile karşılaşmasından 8578’lik skorla galip ayrılan Mersin ekibi, final maçında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Final grubu müsabakalarında üst üste aldığı galibiyetlerle 1. Lige çıkmak için emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir GSK Erkek Basket Takımı, aldığı son galibiyetle bunu başardı. High Touch HT ile karşılaşan Mersin ekibi, ağırlığını koruduğu maçta birinci periyodu 1819, ikinci periyodu ise 4237’lik skorla kapattı. Üçüncü periyodu 6356 sayı ile bitiren Büyükşehir GSK ekibi, 8578’lik skorla da maçı tamamladı.

Ekip aldığı başarı ile Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne çıkmayı başardı. GSK Takımı, oynanacak final maçında şampiyonluk mücadelesi verecek.

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