Büyükşehir GSK Erkek Basketbol Takımı, 1'inci Lig'e yükseldi

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 1'inci Ligi´ne yükseldi.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi 2020-2021 sezonunda final grubu müsabakalarında üst üste aldığı galibiyetlerle 1'inci Lig´e çıkmak için emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir GSK Erkek Basketbol Takımı, aldığı son galibiyetle bunu başardı. High Touch HT ile karşılaşan Mersin ekibi birinci periyodu 18-19 geride tamamlasa da ikinci periyodu 42-37´lik skorla kapattı. Üçüncü periyodu 63-56 sayı ile bitiren Büyükşehir GSK ekibi 85-78´lik skorla da maçı tamamladı.

Aldığı başarı ile Türkiye Basketbol 1'inci Ligi´ne çıkmayı başaran GSK Takımı, oynanacak final maçında şampiyonluk mücadelesi verecek.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-04-24 11:50:12



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