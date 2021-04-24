Toroslar'da mahalleler bayram yerine döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar'da mahalleler bayram yerine döndü

İHA

Toroslar'da mahalleler bayram yerine döndü

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılını gezici bayram tırı ile doyasıya kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünde pandemi nedeniyle meydanlar boş kaldı ama Toroslar Belediyesi, hazırladığı 23 Nisan gezici bayram tırı ile kutlamalara bu yıl da renk kattı. Bayram tırından çocukları ve hemşehrilerini selamlayan Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Mesafeler, ulusal egemenliğimizi ve bayramı kutlamamıza engel değil. Kalplerimiz birlikte atıyor, geleceğe umutla bakıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.
Yılmaz, gezici 23 Nisan tırından çocukların bayramını kutladı
Toroslar Belediyesinin gezici bayram tırı, 23 Nisan'da ilçenin tüm sokaklarını marşlar ve çocuk şarkıları eşliğinde gezdi. Animasyon ekiplerinin gösterileriyle renklenen tırdan hemşehrilerini selamlayan Başkan Yılmaz, çocuklara Türk Bayrağı ve boyama kitapları hediye etti. Balkonlarından, pencerelerinden alkışlarıyla ve Türk bayraklarıyla korteje eşlik eden vatandaşlar ve çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.
"Dünyada eşi benzeri olmayan ilk ve tek çocuk bayramı"
Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.
"Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacak ve nice 23 Nisan'ları milletçe, coşkuyla, sağlık ve mutluluk içinde kutlamaya devam edeceğiz" diyen Yılmaz, "23 Nisan, çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin kuruluş gününü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm dünya çocuklarına armağan etmiş olması da çok önemli. Dünyada başka bir örneği yok" dedi.
"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum" diye devam eden Yılmaz, "Salgın nedeniyle dünya, sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bayram etkinliklerimizi yapamıyoruz. Ama bu zorlu süreç, Türk milleti olarak bizim bir ve beraber olmamıza hiçbir zaman engel olmadı ve olmayacak. Bu yıl da gezici bayram tırımız ile hemşehrilerimize ulaştık. Sokak sokak gezerek çocuklarımıza bayram sevincini yaşattık, bayraklarımızı dağıttık. Çok büyük bir coşku var. Bu coşku bizleri de mutlu ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır. Bizler var oldukça, çocuklarımızın içindeki bu coşku ve heyecan da var oldukça daha güçlü Türkiye'de, daha parlak bir geleceğe doğru adım adım ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir GSK Erkek Basketbol Takımı, 1'inci Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Büyükşehir GSK Erkek Basketbol Takımı, 1'inci Lig'e ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basket Takımı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basket Takımı, ...
İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale etti
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale ...
İki mahallede 15 bin çiçek ve ağaç fidesi toprakla buluştu
YEREL HABERLER İki mahallede 15 bin çiçek ve ağaç fidesi toprakla ...
Türkiye´nin muz üretimi Ar-Ge ile katlanarak artıyor Türkiye´de muz üretimi 728 bin tona ulaşırken tüketim ise 1 milyon ton civarında Mersin Antalya arasındaki muz sahalarından alınan 103 bireyden seleksiyon ıslahı ile elde edilen ve açıkta geniş bir üretim alanına imkan sağlayacak çeşit adayı tescile sunuldu Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay: "Türkiye´de yaklaşık 20 milyon muz ağacı olduğunu değerlendirirsek muz bitkilerinin yaklaşık 3´de biri 2 yılda bizim geliştirdiğimiz çeşitlerle yenileniyor" "Açıkta yetiştiriciliğe uygun çeşit adayımız tescil edildiğinde Türkiye´deki muz konsepti değişebilir" "Adana, Osmaniye, Hatay ve Antalya´da ciddi anlamda geniş alanlarda açıkta muz yetiştiriciliği yapılabilecek"
YEREL HABERLER Türkiye´nin muz üretimi Ar-Ge ile katlanarak ...
Annesini öldüren şizofreni hastası, geçmişte de bıçakla yaralamış
YEREL HABERLER Annesini öldüren şizofreni hastası, geçmişte de ...
Tepeköy İlkokulu öğrencileri, ulusal resim yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Tepeköy İlkokulu öğrencileri, ulusal resim ...
Mezitli Belediyesinden 23 Nisan konvoyu
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinden 23 Nisan konvoyu
Adem istedi, Başkan Seçer 23 Nisan’da keçi ve oğlak hediye etti
YEREL HABERLER Adem istedi, Başkan Seçer 23 Nisan’da keçi ve oğlak ...
Çukurova Bölgesel Havalimanına acil iniş yapan uçak, bakımın ardından alandan ayrıldı
YEREL HABERLER Çukurova Bölgesel Havalimanına acil iniş yapan uçak, ...
Akdeniz Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda ...
Tarsus topraklarında 'beyaz altın' parlayacak
YEREL HABERLER Tarsus topraklarında 'beyaz altın' parlayacak
Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanlarından çocuklara 23 Nisan hediyesi Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva: “‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına 3 milyon liradan fazla para ayırdık”
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanlarından çocuklara 23 ...
23 Nisan coşkusu Toroslar'ın tenis kortlarına yansıdı
YEREL HABERLER 23 Nisan coşkusu Toroslar'ın tenis kortlarına yansıdı
Başkan Özyiğit, koltuğunu çocuklara devretti
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit, koltuğunu çocuklara devretti
Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle ...
Bozyazı’da 23 Nisan sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER Bozyazı’da 23 Nisan sade bir törenle kutlandı
Minik basketbolculardan videolu 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Minik basketbolculardan videolu 23 Nisan kutlaması
Mersin Büyükşehir Belediyesi kreşinde 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi kreşinde 23 Nisan ...
‘Kır Çiçekleri’, Küçükler Atletizm Festivali'nde ilk üçe girdi
YEREL HABERLER ‘Kır Çiçekleri’, Küçükler Atletizm Festivali'nde ilk ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin kaz Mersin Büyükşehir Belediyesi, 100 üreticiye toplam 10 bin adet kaz dağıtımı ile 50 ton yem desteğini içeren “Kazanç Projesi”ni başlattı Akdeniz, Tarsus ve Yenişehir ilçelerini kapsayan projenin ilk etabında Tarsus’ta düşük gelirli 50 yetiştiriciye kazları teslim edildi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin ...
3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü Mersin'de sessizlik hakim Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor
YEREL HABERLER 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü Mersin'de ...
Mersin'de sade 23 Nisan töreni TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlandı Sosyal mesafe kurallarına uygun yapılan törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu
YEREL HABERLER Mersin'de sade 23 Nisan töreni TBMM'nin kuruluşunun ...
Annesini öldürüp valize koyan şüpheli, cesedinin başında uyurken yakalandı
YEREL HABERLER Annesini öldürüp valize koyan şüpheli, cesedinin ...