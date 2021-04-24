Tarsus'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıveli Karadiken Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A. P. idaresindeki 33 BP 195 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, S. S. yönetimindeki 33 P 3475 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada, hafriyat yüklü kamyon yolun ortasına devrilip yolu kapatırken, 2 aracın sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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