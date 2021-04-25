Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı Üretilen bal ve polen e-ticaret projesi ile aracısız olarak tüketicilere ulaştırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı Üretilen bal ve polen e-ticaret projesi ile aracısız olarak tüketicilere ulaştırılacak

İHA

Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı Üretilen bal ve polen e-ticaret projesi ile aracısız olarak tüketicilere ulaştırılacak

Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar yılın ilk bal ve polen hasadını gerçekleştirdi. Sıfır rakımında başlayan, farklı zamanlarda 2 bin 500 rakımda bulunan Eğriçayır Yaylası'na kadar neredeyse dört mevsim bal hasadı yapılabilen yörede yılın ilk bal ve polen hasadı ürün sezonunun bereketli olacağının sinyallerini de verdi.
Salgınla mücadele döneminde arı ürünlerine artan taleple birlikte eticaret üzerinden aracısız olarak alışveriş ilgi gördü. Bu kapsamda hazırlanan 'E Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi'nden faydalanıp Erdemli Belediyesi ile iş birliği yapan arıcılar yaptıkları çalışmalarda emin adımlarla ilerliyor.
2021 yılının ilk bal hasadını Erdemli’de yaptıklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hazırladıkları eticaret projesinin hem katılımcılara hem de kente değer kattığını belirtti.

"Projemiz gençlere vizyon, kente değer kattı"
Tollu, "Özellikle pandemiden dolayı insanlarımızın ticari anlamda küçüldüğü bir ortamda eticareti Erdemli'mize getirdik. Birçok girişimcimizin web sitelerini hazırladık. Onların internet üzerinden nasıl satış yapacaklarını birebir öğreterek Erdemli'mizin mükemmel ürünlerini dünya pazarıyla buluşturduk. Bu da hem gençlerimize bir vizyon kattı, hem kentimize değer kattı. Hem de kentimizde üretilen ürünleri dünya pazarıyla buluşturarak hem üreticilerimizin hem de ülkemizin ciddi manada kazanç elde etmesini sağladık" dedi.
Arı ürünlerinin dünya pazarıyla buluştuğunu bunun memnuniyet verici olduğunu ifade eden Tollu, "Senenin ilk bal ve polen hasadını burada gerçekleştireceğiz. Ben girişimcilerimizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyoruz. Çünkü altını çizerek belirtmek istiyorum ki burada üretilen ballar elbette Erdemli'mize ekonomik olarak çok ciddi katkı sağlayacak. Ama aynı zamanda dünya pazarıyla buluştuğu içinde ülkemize döviz kazandıracak. Şuanda ne kadar dövize ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada ürettiğimiz bal ve türevleri ile polenlerin pandemiden dolayı insanlarımızın sağlığı açısından da çok önemli olduğunu biliyoruz. Ben sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"Pandemide arı ürünlerine talep arttı"
Salgınla mücadele döneminde arı ürünlerine talebin arttığına dikkat çeken arıcı Celal Çay da, "Şu anda Mersin sahiline yakın bir bölgede organik polen ve organik sandal balı hasat ediyoruz. Mersin Toroslarımız öyle güzel bir yer ki mart, nisan ayında üretimimiz sahilde başlıyor. En son 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda ağustos ayına kadar devam ediyor. Ve bölgemiz arıcılık açısından bu yüzden çok önemli ve güzel bir bölge, arıcılığa uygun bir bölge. Çünkü aynı anda rakım farkından dolayı 4 mevsim yaşanabiliyor" dedi

"Ürünlerimiz Avrupa dahil İngiltere'ye kadar ulaştı"
"Geçen sene Toroslarda ürettiğimiz organik polenleri Avrupa dahil İngiltere'ye kadar ulaştırdık" diyen Çay, "Temennimiz bu senede çok fazla polen üretip dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmak. Pandemiden dolayı talep her geçen yıl biraz daha artıyor. Örneğin geçen sene gelen taleplerin hepsini karşılayamadık. Bu sene de karşılayamayacağımızı düşünüyoruz ama en azından geçen seneninkinden daha fazla bir üretim yapmayı düşünüyoruz, doğa bize izin verdiği sürece. Burada polen hasadı yapmak, bal hasadı yapmak biz üreticileri çok mutlu ediyor. Arı ürünlerimiz yüzde 350 oranında talep artışı yaşadı. Çünkü arı ürünleri tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerdir ve insanlar bunları tüketerek Covid 19'a karşı kendisini daha güvenli hissediyor" şeklinde konuştu.
Bal sezonundan umutlu olduklarını ifade eden Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt ise, "Bölgemizde ilimizde ilk bal hasadını Erdemli ilçemizde sandal balıyla yaptık. İl genelinde 4 bin civarında üyemiz mevcuttur. Sandal balı özellikle mide ağrısına, mide rahatsızlıklarına, bağırsak hastalıklarına çok iyi gelen bu bal şu an çok tanınmasa bile gelecekte en çok tercih edilen bal türleri arasında kendini bulacağına inanmaktayız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenişehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklara taştı
YEREL HABERLER Yenişehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklara taştı
Mezitli'de Atatürk Büstü törenle açıldı
YEREL HABERLER Mezitli'de Atatürk Büstü törenle açıldı
Tarsus'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Toroslar'da mahalleler bayram yerine döndü
YEREL HABERLER Toroslar'da mahalleler bayram yerine döndü
Büyükşehir GSK Erkek Basketbol Takımı, 1'inci Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Büyükşehir GSK Erkek Basketbol Takımı, 1'inci Lig'e ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basket Takımı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basket Takımı, ...
İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale etti
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale ...
İki mahallede 15 bin çiçek ve ağaç fidesi toprakla buluştu
YEREL HABERLER İki mahallede 15 bin çiçek ve ağaç fidesi toprakla ...
Türkiye´nin muz üretimi Ar-Ge ile katlanarak artıyor Türkiye´de muz üretimi 728 bin tona ulaşırken tüketim ise 1 milyon ton civarında Mersin Antalya arasındaki muz sahalarından alınan 103 bireyden seleksiyon ıslahı ile elde edilen ve açıkta geniş bir üretim alanına imkan sağlayacak çeşit adayı tescile sunuldu Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay: "Türkiye´de yaklaşık 20 milyon muz ağacı olduğunu değerlendirirsek muz bitkilerinin yaklaşık 3´de biri 2 yılda bizim geliştirdiğimiz çeşitlerle yenileniyor" "Açıkta yetiştiriciliğe uygun çeşit adayımız tescil edildiğinde Türkiye´deki muz konsepti değişebilir" "Adana, Osmaniye, Hatay ve Antalya´da ciddi anlamda geniş alanlarda açıkta muz yetiştiriciliği yapılabilecek"
YEREL HABERLER Türkiye´nin muz üretimi Ar-Ge ile katlanarak ...
Annesini öldüren şizofreni hastası, geçmişte de bıçakla yaralamış
YEREL HABERLER Annesini öldüren şizofreni hastası, geçmişte de ...
Tepeköy İlkokulu öğrencileri, ulusal resim yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Tepeköy İlkokulu öğrencileri, ulusal resim ...
Mezitli Belediyesinden 23 Nisan konvoyu
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinden 23 Nisan konvoyu
Adem istedi, Başkan Seçer 23 Nisan’da keçi ve oğlak hediye etti
YEREL HABERLER Adem istedi, Başkan Seçer 23 Nisan’da keçi ve oğlak ...
Çukurova Bölgesel Havalimanına acil iniş yapan uçak, bakımın ardından alandan ayrıldı
YEREL HABERLER Çukurova Bölgesel Havalimanına acil iniş yapan uçak, ...
Akdeniz Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda ...
Tarsus topraklarında 'beyaz altın' parlayacak
YEREL HABERLER Tarsus topraklarında 'beyaz altın' parlayacak
Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanlarından çocuklara 23 Nisan hediyesi Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva: “‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına 3 milyon liradan fazla para ayırdık”
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanlarından çocuklara 23 ...
23 Nisan coşkusu Toroslar'ın tenis kortlarına yansıdı
YEREL HABERLER 23 Nisan coşkusu Toroslar'ın tenis kortlarına yansıdı
Başkan Özyiğit, koltuğunu çocuklara devretti
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit, koltuğunu çocuklara devretti
Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle ...
Bozyazı’da 23 Nisan sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER Bozyazı’da 23 Nisan sade bir törenle kutlandı
Minik basketbolculardan videolu 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Minik basketbolculardan videolu 23 Nisan kutlaması
Mersin Büyükşehir Belediyesi kreşinde 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi kreşinde 23 Nisan ...
‘Kır Çiçekleri’, Küçükler Atletizm Festivali'nde ilk üçe girdi
YEREL HABERLER ‘Kır Çiçekleri’, Küçükler Atletizm Festivali'nde ilk ...