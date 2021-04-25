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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'deki kurs merkezlerinde eğitim, alınan önlemlerle sürüyor

İHA

Mersin'deki kurs merkezlerinde eğitim, alınan önlemlerle sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, 15 Şubat’tan bu yana aralıksız olarak hem online hem de yüz yüze eğitim verildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 ilçedeki kurs merkezlerinde 4 bin öğrenci geleceğe hazırlanıyor. Geleceğin doktorları, mühendisleri, avukatları, öğretmenleri olacak öğrencileri pandemi sürecinde de yalnız bırakmayan kurs merkezi öğretmenleri, eğitimin yanı sıra psikososyal destek de veriyor. Akdeniz ilçesindeki merkez kurs merkezinin yanı sıra Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur’daki kurs merkezlerinde pandemi önlemlerine sıkı sıkıya uyuluyor.
“Ciddi bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum”
Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan, kurs merkezleriyle eğitimde fırsat eşitliğini sağladıklarını belirterek, “Kayıtlarımızda yüzde 50 sosyoekonomik yapı, yüzde 50 başarı kriterleri gözlemlenerek eğitim faaliyetine başlıyoruz. Tüm ilçelerde öğretmen arkadaşlarımız, öğrenci ailelerimizi ziyaret ediyorlar. Öğrencilerimize kitap, kaynak desteği sağlıyoruz. Telefonla görüşerek öğrencilerimizin sorunlarını, sıkıntılarını saptayıp ona göre gereken desteği veriyoruz” dedi. Öğretmen ve öğrencilerin çabalarıyla eğitimde iyi bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Soydan, “Pandemide öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle hem sınıf ortamında hem uzaktan eğitim ortamında ciddi bir başarı yakalamış olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.
“Derslerimizi yüz yüze seyreltilmiş sınıflarımızda hijyenik ortamlarda yapıyoruz”
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı merkez kursunun sorumlusu Cem Karakuş, “Pandemi sürecinde özel öğretim kurslarımız açıldıktan sonra gündüz saatlerinde online olarak, öğleden sonra da derslerimizi yüz yüze seyreltilmiş sınıflarımızda kurallara uygun, hijyenik ortamlarda yapmaktayız. Pandemi sürecini öğrencilerimizin en az hasarla atmaları için elimizden gelen bütün çalışmaları gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
“Eğitimin yanında psikososyal açıdan da destek sağlıyoruz”
Akdeniz ilçesi merkez kursunda görevli Rehber Öğretmen Özlem Özkan, pandemi sürecinden öğrencilerin ve ailelerin de etkilendiğini, bu etkileri en aza indirmek için rehberlik desteği sunduklarını söyledi. 15 Şubat’tan itibaren de öğrenci ve veli görüşmelerini devam ettirdiklerini ifade eden Özkan, “Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerinde öğrencilere akademik eğitiminin yanında psikososyal açıdan da destek sağlıyoruz. Yüz yüze eğitime geçtik fakat online eğitimi de bırakmadık. Hala etütlerimiz ve bazı sözel derslerimiz online eğitimle destekleniyor. Hibrit bir eğitim sistemi uyguluyoruz” şeklinde konuştu.
“Pandemi sürecinde de hiçbir dersimiz aksamadı”
Kurs merkezinde öğretmen ve öğrenciler ile bir aile ortamı kurulduğunu belirten Erdem Kafadağ, hedefinin Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olduğunu söyledi. Kafadağ, “Eğitim ortamı çok iyi. Bu zorlu pandemi sürecinde de hiçbir dersimiz aksamadı. Online olsun, yüz yüze eğitim olsun her zaman derslerimiz devam etti. O yüzden çok şanslıyız diyebilirim. Online eğitimde daha çok görüntü üzerine gidiliyor. Yüz yüze de daha çok soru çözümü yapıyoruz" dedi.

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