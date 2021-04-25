Mersin’de tehlikeli serinlik Kısıtlamaya rağmen gençler sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde gençler ve çocuklar, yasak olmasına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasında sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

Nem oranının yaklaşık yüzde 50’i, hissedilen hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu Tarsus ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, kendilerini mahalle aralarından geçen sulama kanalına atıyor. Tehlikeye aldırmayan çocuklar, kendilerini kanalda akan soğuk suya bıkarak tehlikeli eğlenceyi keyifli hale getirmeye çalışıyor. Kısıtlama olmasına rağmen sulama kanalında serinlemeye çalışan çocuklar, her şeye rağmen yüzmenin tadını çıkardıklarını söylediler. Kentin değişik semtlerinden ve köylerden geçen sulama kanallarında yüzerek serinlemek istediklerini belirten gençler, iyi yüzme bildiklerini, sulama kanalının derin ve tehlikeli olmadığını öne sürdüler.

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