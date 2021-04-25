AK Parti'li Yılmaz'dan 'soykırım' tepkisi: "Bu açıklama yok hükmündedir"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'e sert tepki gösterip, "Bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir” derken, HDP’yi de hainlikle suçladı.



Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden’in, 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili çok ciddi anlamda bir lobi faaliyeti yürütüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, “Ülkemiz uzun yıllardır tüm platformlarda karşılıklı olarak arşivlerin açılması ve tarih araştırmalarının bu şekilde yürütülmesini savunurken, Ermeni tarafı ve arkasındaki lobiler buna asla yanaşmamıştır. Buna rağmen yıllardır birçok platformda Ermeni soykırımı yalanı söylenmektedir. Bu zamana kadar bazı Avrupa ülkeleri bunu kabul etmiş ve çanak tutmuş olsa da ABD tarafından bu ‘büyük felaket’ şeklinde ifade edilmiştir. Biz bu ifadeyi de hiçbir zaman ve surette kabul etmemişken, ABD Başkanı Biden, seçim vaatlerinin de arasında olan ‘sözde Ermeni soykırımını tanıma’ vaadini yerine getirmiş, bu önemli ve hassas konuyu iç siyaset malzemesi yapmaktan çekinmemiştir” dedi.



"Biden'in açıklamaları Ermenistan'a zarar vermektedir"

Gerçeklerin politizm uğruna yalanlarla değiştirilemeyeceğini söyleyen Yılmaz, “Hiçbir somut veriye ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar, bunu kabullenenler, kendi karanlık ve kanlı tarihlerine baksınlar. Bu tutum, bölge barışına katkı sağlamayacağı gibi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde de ters etki oluşturacaktır. Aslında, normalleşebilme umutları da Biden’ in bu açıklamasıyla sabote edilmiş olup, bu durumunda en çok Ermenistan’a zarar vereceği muhakkaktır” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, HDP’nin ABD Başkanı Biden’in yaptığı sözde soykırım açıklamalarına destek vermesini ihanet olarak değerlendiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Milletimizi öfkelendiren ve inciten bu açıklamadan sonra, ülke içinde ‘tek ses, tek yumruk’ olarak kararlı bir tutum sergilememiz gerekirken, HDP, yürüttüğü ihanet siyasetine bir yenisini daha eklemiş, ‘Ermeni soykırımı ile yüzleşin’ şeklinde tweet atmıştır. Milli beka ve aziz şehitlerimize rağmen, AK Parti’ye ve özellikle Cumhurbaşkanımıza duydukları kin ve onlarca yıllık iktidar hırsları, milli duygularını köreltmiş olsa gerek ki, 'Millet İttifakı' bileşenlerinden CHP ve İyi Parti, HDP’nin bu açıklamasına sessiz kalmışlardır."

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