Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK, kente 1. Lige yükselerek döndü

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Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 20202021 sezonu final grubu müsabakalarını tamamladı. GSK ekibi, final grubu müsabakalarında aldığı başarılarla Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne yükselerek Mersin’e döndü.

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde yakaladığı başarı ile 20202021 sezonu final grubu müsabakalarına kadar yükselen GSK Erkek Basket Takımı, müsabakalarda üst üste aldığı maçlarla 1. Lig’e yükselmeyi başardı. Ekip, Mersin’e 1. Lig’e yükselmenin mutluluğu ile döndü.

Büyükşehir GSK Erkek Basket Takımı’nın final grubu müsabakalarında son rakibi ise Ted Ankara Kolejliler oldu.

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