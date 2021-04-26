Aydıncık'ta yenidünya çiftçilerin yüzünü güldürdü

– Mersin’in Aydıncık ilçesinde, açıkta yetişen yenidünyanın hasadı başladı. Bu yıl rekoltenin yüksek olması ve talebin artması çiftçileri sevindirdi.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesinde açıkta yetiştirilen yenidünya meyvesinin hasadına başlandı. Çiftçiler, bu yıl hem ürünün bol olmasından hem de yoğun talep görmesinden memnun.

Aydıncık Kaymakamı Volkan Özer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömerkahyaoğlu ile birlikte, yenidünya hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İlçe Müdürü Ömerkahyaoğlu, “İlçemizde yetiştiriciliği yapılan yenidünya meyvesinde bu yıl rekoltenin yüksek olması ve talebin yoğunluğu çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Çiftçilerimize bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.