Refüjlere bodur bitki dikiliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekipleri, bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte, sorumluluk alanındaki cadde ve bulvarlarda toprak ve bitki bakımı, çiçeklendirme ve bodur bitki dikme çalışmalarını hızlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezlerinin yanı sıra bağlı mahallelerde de çevrenin korunması ve bitki dikimi ile çiçeklendirme çalışmaları yürütüyor.

İlin doğu sınırında kalan ve Tarsus’a bağlı en büyük mahalle konumunda bulunan Yenice’deki cadde ve yolların orta refüjlerinde, Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü park ve bahçeler birimi ekipleri tarafından, toprak bakımı ve bin 600 zakkum fidesi dikimi yapıldı. Ekipler, Yenice merkezde yer alan Atatürk Bulvarı ile Uğur Mumcu Bulvarı’nda bitki dikimi yaparken, mezarlıkta da budama faaliyetini yerine getirdi.

Tarsus’ta 41 cadde ve bulvar üzerinde ağaç budama, bitki ilaçlama, mevsimlik çiçek dikimi, şekilli budama gibi faaliyetleri yürüterek kentin güzelleşmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, D400 karayolu orta refüj bakım ve temizlik faaliyetlerini de yürütüyor.

Geçtiğimiz günlerde Tarsus merkez Muvaffak Uygur Caddesi orta refüjünde temizlik, toprak havalandırma ve çiçeklendirme işlemini uygulayan ekipler, İsmetpaşa Bulvarı üzerinde de toprak tesviye ve bitki dikim çalışması yaptı.

Tarsus’un simgelerinden olan ve cadde kenarlarında bulunan hurma ve palmiye ağaçlarında budama ve bakım çalışması yürüten Büyükşehir ekipleri, dönel kavşaklarda da çiçek ve toprak bakımı ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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