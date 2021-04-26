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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, koltuğunu çocuklara devretti

İHA

Başkan Seçer, koltuğunu çocuklara devretti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında ağırladı. Ziyarette yer alan 10 çocuğa sırasıyla koltuğunu devreden ve Mersin’e dair isteklerini dinleyen Seçer, “Biz, sizler sayesinde bu ülkeyi sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz. Sizlerin sağlıklı olması, iyi ve çağdaş eğitim alması bizler için çok önemli” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla buluştu. Pandemi nedeniyle bugün gerçekleştirilen buluşmada çocuklar, Seçer’den maddi durumu iyi olmayan insanlara yardım edilmesi, imkanı olmayan çocuklara oyuncak dağıtılması, başarılı sporcularla anılan bir kent olmak için büyük spor tesislerinin açılması, çocuk festivali, oyun parkları ve büyük kütüphanelerin kurulması gibi taleplerde bulundu.

“Sizlerin iyi ve çağdaş eğitim alması bizler için çok önemli”
Keyifli bir sohbetin gerçekleştiği ağırlamada Seçer, “Makam odası gelecekte sizlerin odası. Bugün ben buradayım daha sonra sizlerden bir tanesi olacak. Pandemi dolayısıyla biraz gecikmeli yaptık bu buluşmayı. Oysa gönül isterdi ki, 23 Nisan Cuma günü bir araya gelelim ama koşullar bizi zorluyor. Üç gün gecikmeli de olsa burada buluştuk” dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği değeri anlatan Seçer, “Ben de çocuktum, büyüdüm. Şimdi sizler çocuksunuz, sizler de büyüyeceksiniz. Bu kuşaklar hep böyle sürüp gidecek ama biz sizler sayesinde bu ülkeyi sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz. Sizlerin sağlıklı olması, iyi ve çağdaş eğitim alması bizler için çok önemli” diye konuştu.

“‘Kır Çiçekleri’ projemizde sporcu kızlarımız var”
Ziyarette minik Efe’nin büyük spor tesisleri talebi üzerine Seçer, Büyükşehir Belediyesinin basketbolda başarı yakalayarak 1. Lig’e yükseldiğini ve voleybol branşında da şampiyon olduklarını ifade etti. Seçer, “Bizim ‘Kır Çiçekleri’ projemiz var. 1012 yaş arasında 52 sporcu kızımız var. Hepsi benim kızım. Spor tesisinde sporcu kızlarımızın kaldıkları yurt var. Şu anda bizim gözetimimizde kabiliyetli oldukları branşlarda spor eğitimi alıyorlar, antrenmana çıkıyorlar hem de okula gidiyorlar. İnşallah gelecekte hem Mersinimizi hem ülkemizi tanıtacak başarılara imza atacaklar” ifadelerini kullandı.

“Hepimiz temiz bir şehirde yaşama hakkına sahibiz”
Çevre kirliliğine karşı belirli yerlere uyarı tabelaları asılmasını isteyen minik Aylin’in isteği üzerine çok önemli bir konuya değindiğini söyleyen Seçer, “Bence tabeladan çok insanları bu konuda eğitmemiz lazım diye düşünüyorum. Bunu hep anlatmamız lazım. Okulda öğretmenlerimiz çocuklarımıza anlatmalı, çalışan insanlar iş yerinde arkadaşlarına anlatmalı, ben bütün vatandaşlarımıza anlatmalıyım. Herkes birbirine anlatmalı. Lütfen sokakları, parkları, insanların bir arada olduğu yaşam alanlarını temiz tutalım. Hepimiz temiz bir şehirde yaşama hakkına sahibiz” şeklinde konuştu.

“Kültür Parkta çok büyük bir dijital kütüphane açma kararı aldık”
Başkan Seçer, Arjin’in kütüphane talebi üzerine şehrin birçok yerinde öğrencilere ders çalışma ortamı sağlamak için kütüphaneler açmak istediklerini söyledi. Seçer, “En son yaptığımız çalışmada da Kültür Parkta çok büyük bir dijital kütüphane açma kararı aldık. Çok güzel olacak. Oraya çocuklarımız gitsinler. Hem ortam olarak çok güzel hem deniz kenarı hem de geniş ve modern bir çalışma alanı olacak. İnşallah orayı en kısa sürede yapacağız” dedi.

“Şartlar uygun olur olmaz karar alıp ‘Çocuk Festivali’ yapacağız”
Minik Deren ise yarışmaların, ücretsiz dans ve resim kurslarının olduğu bir ‘Çocuk Festivali’ yapılmasını istedi. Seçer, bunun Mersin’e yakışır çok güzel bir düşünce olduğunu ve daha önce üzerine düşünüldüğünü belirterek, Türkiye’nin ilk Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesini kurduklarını hatırlattı. Seçer, “Daha önce belediyelerde bu konuda çalışmalar yapılıyordu ama bir daire başkanlığı çatısı altında değildi. Biz bu konuya çok önem verdiğimizi vurgulamıştık ve yönetime gelir gelmez de ilk böyle bir daireyi oluşturduk. Çok da önemli, değerli çalışmalarımız oluyor. Bu önerinizi dikkate alacağız. Bir çocuk festivalini, Mersin’e yaraşır bir şekilde pandemi şartları uygun olur olmaz karar alıp yapacağız” diye konuştu.
Tüm çocuklara tek tek koltuğunu da devreden Seçer, çocuklara 23 Nisan’a özel hediyeler dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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