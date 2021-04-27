Arife Ünüvar’ın ‘Bir Gün Mutlaka’ kitabı okuyucuyla buluştu

– Mersin’de uzun yıllardır bir taraftan sağlık alanında görev yaparken bir taraftan da birçok gazete ve dergide spor yazıları yazan Arife Ünüvar, bu kez ‘Bir Gün Mutlaka’ adını verdiği ilk kitabıyla okurlarıyla buluştu. Ünüvar, ‘Bir Gün Mutlaka’ için “İçinde edebiyatın, felsefenin, sanatın, kitabın ve sporcu kahramanların, kıyıda köşede kalmış başarıların bulunduğu bir kitap” diyor.

Mersinli 3 çocuk annesi Arife Ünüvar, uzun yıllar gazete ve dergilerde spor yazarlığı yaparak sürdürdüğü yazma serüvenini bir kitapla taçlandırdı. Spor kahramanlarının pek bilinmeyen yaşam öykülerine yer verdiği kitabında, etkisinde kaldığı kitap ve yazarlara da yer veren Ünüvar, yazma serüveni ve ilk kitabıyla ilgili duygularını paylaştı.

Yazmaya okul yıllarında başladığını belirten Ünüvar, lise yıllarından itibaren okumaktan hiç kopmadığını vurgulayarak, “Her kitap bana farklı bir pencere açtı. Yüzlerce pencerem oldu; hayata farklı pencerelerden bakabilmek güzel. Patikalar bir bir yol oluyor. Daha güçlü, daha sakin, daha ılımlı, daha sevecen olmayı onlara borçluyum” dedi.



“Farklı bir pencereden bakarak onları kaleme aldım”

Kadın dünyasından bir bakışla spor yazarlığını anlatan Ünüvar, spor yazmaya Türkiye Süper Liglerinin ilk maçı ve ilk gol kararını veren isim olan Osman Yeşeren’i yazmakla başladığını söyledi. Spor dünyasının içinde yüzlerce röportaj yaptığını dile getiren Ünüvar, “Bu süreçte spor adamlarından dinleyerek öğrendim futbolu ve diğer tüm branşları. Farklı bir pencereden bakarak onları kaleme aldım. 90 dakika değildi heyecanlandıran beni; 90 dakikaların dışındakiler; mücadele, emek, umutlardı. Ünal Karaman’dan Turgay Şeren’e, Ceyhun Yıldızoğlu’ndan Serpil Hamdi Tüzün’e birçok ünlü spor adımı ile röportajlar yaptım. Bir aynaydı benim yaptığım, onlardan aldıklarımı bir ayna vasıtasıyla sözcüklerden, sayfalardan okurlara aktarmak” diye konuştu.



‘Kadın Spor Yazarı’ ödülünün sahibi

Bu süreçte ‘Kadın Spor Yazarı’ ödülü de alan Ünüvar, Türkiye’nin dört bir yanından farklı ödüller ve tebrikler aldığını vurguladı. Spor yazarken içinde şiir ve edebiyat olan yazılarla özgün bir dil oluşturmaya çabaladığını ifade eden Ünüvar, üniversitelerde spor üzerine dersler verdiğini, panel ve konferanslara katıldığını, bazı eserlerde editörlük yaptığını söyledi.



“Spor ve yaşama dair yazmak istedim”

Kitap yazmaya uzun yıllar önce başladığını dile getiren Ünüvar, ‘Bir Gün Mutlaka’ kitabının doğuşunu ise şöyle anlattı:

“Sadece spor yazmak değil, spor ve yaşama dair yazmak istedim kitabımda. Sporla kişisel gelişim iç içe aslında. Hayata dair pek çok şey ortak. Mücadelelerimiz var hepimizin. Umutlarımız ve hayallerimiz var yarına dair. Bunun altını çizmek istedim yazarken. Hayata saygı, altını çizdiğim kelimelerden her ne iş yapıyorsanız yapın. Mücadele yine altını çizdiğim kelimelerden. Sadece alkış yetmez el vermek de lazım. Bu yüzden 'Bir Gün Mutlaka' dedim. Altını çizdiğim kelime bu. Hem anne olmak hem çalışıyor olmak, sorumluluklar arasında vakit buldukça okumak ve yazmak bana güç verdi ve hayatıma renk kattı.”

Kitabının önsözünde, “Sizin de hayatınızda ilham veren başarı hikayeleri, yüreğinizi ısıtan sözler, şiirler, okuduğunuz bir kitap, hayatınıza yön veren bir isim olmuştur. Heyecan, aşk, hayal ve daha birçok şey. Bu kitabın içinde kendinize aitmiş gibi pek çok şey bulacağınızı düşünüyorum” diyen Ünüvar, kitabını, edebiyata ve spora gönül vermiş, edebiyatı ve sporu aşk yapmış; ‘Bir gün mutlaka’ diyen tüm okurlara ve kendisini büyüten anneannesine ithaf ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.