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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rosatom, “İnsanlık İçin Atom” eğitim projesini başlatıyor

İHA

Rosatom, “İnsanlık İçin Atom” eğitim projesini başlatıyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, başlattığı “İnsanlık İçin Atom” eğitim projesiyle nükleer enerjinin insanların hayallerini gerçekleştirmesinde oynadığı rolü dünyaya anlatmaya hazırlanıyor.
Rosatom’dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamındaki ilk etkinlik 30 Nisan günü saat 15.00’te Moskova’da gerçekleştirilecek. “İnsanlık neden nükleer teknolojilere ihtiyaç duyuyor?” başlıklı etkinlik, atomforhumanity.com web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Rosatom ve Dünya Nükleer Birliği yetkililerinin yanı sıra, çevre uzmanlarının ve “İnsanlık İçin Atom” projesinin mensuplarının birer konuşma yapacağı etkinliğin moderatörlüğünü ise iklim ve enerji alanlarında danışmanlık yapan ve 15 yıllık bir deneyime sahip olan, dünyaca ünlü uzman Christie Gogan üstlenecek.
Konuşmacılar etkinlikte nükleer teknolojinin sosyal, ekonomik ve çevresel avantajlarına ilişkin görüşlerini paylaşacak. Program kapsamında ayrıca, nükleer teknolojilerden doğrudan yararlanan insanların anlatımlarına da yer verilecek.

Nükleer enerjinin insanlık için önemi vurgulanacak
Rosatom’un başlattığı “İnsanlık İçin Atom” eğitim projesi, daha önce benzeri gerçekleştirilmemiş bir girişim olma özelliğini taşıyor. Projenin çıkış noktası ise diğer yeşil ve güvenli enerji kaynakları ile birlikte “insanlığın parlak geleceğinin anahtarı” olarak kabul edilen nükleer enerjinin insanlık için önemini vurgulama amacını taşıyor.
Günümüzde insanlara temiz enerjiden fazlasını sunan modern nükleer teknoloji ve barışçıl atom, hem bugünün hem de geleceğin en acil sorunlarını çözmek için gerekli olan çok yönlü bir araç olma özelliği taşıyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için de kilit bir öneme sahip olan nükleer enerji, bu önemli özelliklerine karşın pek çok kişi tarafından sadece enerji üretim kaynağı olarak görüyor.
Rosatom’un eğitim girişimi ise bu bakış açısını değiştirmek amacıyla başlatılıyor. Çalışmalarında insan merkezli felsefeyi merkezine alan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu, bu projeyle halkın barışçıl atomun rolü hakkındaki tartışmanın önemli bir oyuncusu olduğunun altını çizecek. Eğitim projesi, nükleer teknolojinin insan hayatında oynadığı rolü anlatacak olan eşsiz bir hikaye koleksiyonu haline gelecek.

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