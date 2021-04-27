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Kuyumcu esnafı İnanoğlu: “Gram altının pik yaptığı bir dönemi yaşıyoruz"

İHA

Kuyumcu esnafı İnanoğlu: “Gram altının pik yaptığı bir dönemi yaşıyoruz"

Mersin’de 51 yıllık kuyumcu Ertaç İnanoğlu, gram altının pik yaptığı bir dönemin yaşandığını söyledi.
Geçen yıldan bu yana doların yükselmesiyle birlikte fiyatları artan altında, yükselme sürüyor. Piyasada bu dönemde 1 gram altın 474, çeyrek altın ise 774 lira üzerinde satılırken, düğün için altın alacaklar yükselen fiyatlar karşısında arayışa girdi. Pandeminin de etkileriyle az sayıda küçük çaplı düğünler yapılırken, kuyumcular bu sezondan da umutsuz.

"Kadınlarımız alternatif takılara yönelmiş durumda"
Pandemiden dolayı düğünlerin, nişanların yapılmadığını ve altın satışının olmadığını vurgulayan İnanoğlu, “Bazen ufak tefek takı satıyoruz. Mesleğimiz tabi ki de ölmez. Biz yine ayakta durmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce Allah kadınlarımızı başımızdan eksik etmesin. Çünkü olmasa biz kimseye altın satamayız. Tabi önce sağlık diyoruz ve her şey güzel olsun da biz de satışlarımızı yapalım. Kadınlarımız alternatif takılara yönelmiş durumda. Biz de onları elimizden geldiği kadar mutlu etmeye çalışıyoruz. Artık insanlar küçük hesaplar yapıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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