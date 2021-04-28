Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesinde sabah 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, M.G. (49) idaresindeki 01 YL 821 plakalı kamyonet, Onur Kaya (20) adlı kişiye çarptı. Ağır yaralanan Onur Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.