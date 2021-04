Büyükşehir Belediyesi, Silifkeli üreticilere 40 bin lavanta fidesi, 990 alıç fidanı dağıttı Başkan Seçer: “Tarımın her koluna destek veriyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke’nin Çaltıbozkır Mahallesinde Başkan Vahap Seçer’in katılımıyla düzenlenen törende, üreticilere 990 adet alıç fidanı ve 40 bin adet lavanta fidesi dağıttı. Ayrıca, ürünlerin yağını çıkarmak için de distilasyon makinesi desteği sunuldu. Seçer, Silifke’de toplam 80 bin adet lavanta fidesi dağıtılacağını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarım üretimini artırmak ve küçük üreticiye ekonomik kazanç sağlamak için bu yıl da fide, fidan ve ekipman desteğine devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katılımıyla Silifke ilçesinin yüksek rakımlı Çaltıbozkır Mahallesindeki üreticilere 990 adet alıç fidanı ve 40 bin adet lavanta fidesi dağıtıldı. Çevre mahallelerdeki üreticilerle birlikte üretilen ürünlerin yağını almak için de 1 adet distilasyon makinesi teslim edildi.



“Tarımın her koluna destek veriyoruz”

Törende konuşan Başkan Seçer, tarımın her koluna destek verdiklerini, üreticinin taleplerini karşılamaya devam edeceklerini söyledi. Üreticilerin taleplerini dikkate aldıklarını belirten Seçer, “Halkla iç içe olmak istiyoruz. Daha akılcı, daha etkin, daha sonuç alıcı hizmetler yapalım istiyoruz. Sizlerle beraber olduğumuz zaman da sizlerin yaptığı çalışmalardan esinleniyoruz ve çalışmalarımızı o yönde geliştiriyoruz” dedi.

Türkiye’de ve tüm dünyada son zamanlarda pandemi ile beraber tarımın öneminin net bir şekilde anlaşıldığını vurgulayan Seçer, “Mersin, çok önemli bir tarımsal potansiyele sahip. Belediye olarak göreve geldiğimiz günden bu yana tarımın her koluna destek vermek istiyoruz ve imkanlarımızı azami kullanarak bunları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.



“Üretici ona bir bedel ödesin, o fidanın bir değeri olsun; biz de katkı sunalım”

Geçen yıl gerçekleştirilen ve bu yıl sürdürülecek olan fide, fidan ve tohum desteklerini anlatan Seçer, “Fide, fidan tohumu desteklerimiz devam ediyor. Badem fidanı dağıtımımızı bu yıl gerçekleştireceğiz 15 bin adet, yine ceviz fidanı 20 bin adet bu yıl için. Avokado fidanı 4 bin adet. Alıç fidanı, bugün siftahı burada yapıyoruz bin 868 adet. Bunların tamamı yüzde 50 bizim tarafımızdan, yüzde 50 üretici tarafından karşılanıyor. Bu önemlidir, bir imecedir, bir yardımlaşmadır, bir değer bilmedir. Üretici ona bir bedel ödesin, o fidanın bir değeri olsun; biz de katkı sunalım. Onun girdilerine yardımcı olalım, bir kısmını biz ödeyelim. Böyle daha değerli diye düşünüyorum. Lavanta fidesi bugün yine burada dağıtımını gerçekleştireceğiz, siftahını yapacağız. Bu yıl için 250 bin adet tasarlandı. Geçen yıl 100 bin adet dağıtılmıştı. Kantaron fidesi dağıtımımız oldu, yüzde 100 hibeli 124 bin adet 62 üreticimize. Yine çilek fidesi dağıtımımız yüzde 50 hibeli toplamda 500 bin adet çilek fidesi dağıtımı gerçekleşecek. Yine nergis soğanı dağıtımımız bu yıl içerisinde gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Silifke Balandız’da ata tohumu olarak gerçekleştirilen sarı buğday projesini bu yıl Gülnar nohudu ile devam ettireceklerini söyleyen Seçer, “Gülnar’da bu yıl yine ata tohum nohut üretimini de başlattık. 34 üreticiye 170 dekar alanda 2 bin 40 kilogram ata tohum nohut desteği sağlamış olduk” dedi.



Ekipman destekleri devam edecek

Seçer, aletekipman destekleri kapsamında hamur yoğurma makinesi desteğine devam edileceğini belirterek, “Zeytin boylama makinesi, erik boylama makinesi bu yıl da projeksiyonumuzda var. Geçen yıl da bizden talep eden kooperatiflere dağıtımını yapmıştık, bu yıl da bu dağıtımlar devam edecek. Mezitli, Yenişehir, Tarsus’ta toplamda 3 adet Bal Evi desteği sağlanacak. Yine büyükbaş hayvan yetiştiricilerine kaba yem desteğimiz bu yıl gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.



“Örtü altı üreticilerimize toplamda 12 ton sera ipi desteği sağlayacağız”

Başkan Seçer, üzüm sıkma makinesinin son günlerde yoğun talep gördüğünü ve bu yıl kooperatifler aracılığıyla toplam 5 adet makinenin üreticilerle buluşturulacağını vurguladı. Seçer, bu yıl 600 litrelik mikrobiyal gübre desteğinin olacağını ve sonraki yıllarda da devam edeceğini ifade ederek, “Örtü altı üreticiler için bu yıl başlatacağımız sera naylonu desteğine devam edeceğiz. Örtü altı domates ve biber üreticilerimize toplamda 12 ton sera ipi desteği sağlayacağız. Bu yüzde 100 hibeli olacak ve 800 üreticimiz sera ipi desteğinden yararlanacak. Çok daha yeni projelerle önümüzdeki yıllarda Mersinli hemşehrilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.



“100 üreticimiz organik üretim eğitimini alacaklar sonra sertifika edinecekler”

Bu yıl başlatılacak olan organik tarım projesi hakkında da bilgi veren Seçer, “Proje kapsamında toplamda 100 üreticimiz organik üretim eğitimini alacaklar, sonra sertifika edinecekler. Bunların mali giderleri belediyemizce karşılanacak. Amacımız organik tarımı yöremizde artırmak. Ne kadar katma değeri yüksek üretimi artırırsak, bu tip ürünleri yetiştirirsek dünya pazarlarında rekabet etme şansımız olur. Daha kaliteli, daha yüksek verimli, daha fiyatları, pazar değerleri yüksek ürünler yetiştirirsek ülkemizin tarımsal gelirine de o derece yüksek oranda katkı sunmuş oluruz” ifadelerini kullandı.



“Üretici üretsin, biz yanlarındayız”

Başkan Seçer, sezonun ilk fidan dağıtımlarını Silifke Çaltıbozkır’dan başlattıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Geçen yıl yine burada yaptığımız lavanta fidanı dağıtımının miktarını artırarak buradan başlatacağız. Alıç, sofraları yeni yeni süsleyen bir güzel meyve. Çok toprak aramıyor, daha çok kıraç arazilerde yetişiyor. Katma değeri yüksek bir ürün. Son zamanlarda özellikle bunları turistik restoranlarda görmeniz mümkün. Gülnar’da ve Silifke’de alıç fidanını planladık; bin 868 adet, 990 adet Çaltıbozkır’da, 200 adet Yenimahalle’de; kalan 678 fidan da Gülnar’da 12 mahallemizde üreticilerimize teslim edilecek. Yüzde 50 hibeli olacak ama gelecek yıl talep artacak eminim. Biz de bu talebe karşılık desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Üretici üretsin, kadınlarımız üretsin, biz yanlarındayız. Biz bu işleri samimi olarak yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarıma destek veriyor, iki fotoğraf çekip, bunu haber konusu yapıp, diğer tarafta halkı kandırmak gibi bir amacımız yok. Biz vatandaşlarımızın vergileriyle sizlere aktardığımız her kuruşun çok değerli olduğunu biliyoruz. Bu bizim açımızdan çok önemli bir emanet, onun için bin düşünüp bir harcıyoruz.”

Seçer, yağ üretimi için vatandaşlardan gelen distilasyon makinesi talebine de hiç düşünmeden olumlu yanıt verdiklerini söyledi. Seçer, “Verdiğimiz distilasyon ünitesi, sadece lavanta yağının çıkartılmasından ziyade birçok ürünün, tıbbi, aromatik bitkilerin işlenmesini de sağlıyor. Kekik, defne, biberiye, ada çayı gibi farklı üretim ihtiyacı ya da farklı üretim imkanı da sunuyor. Bu tip sistemleri kooperatifler aracılığıyla üreticilerimize kazandırabilirsek üretim çeşitliliği de artmış oluyor. Üretim çeşitliliği demek pazar çokluğu demek. Pazar çokluğu demek müşteri çokluğu demek, o da kazanç çokluğu demek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, kadın üreticilere temsili olarak lavanta fidesi ile alıç fidanı dağıttı. Üreticilerin talebi üzerine mahalleye kurulumu yapılan distilasyon makinesini de inceleyen Seçer, Silifke mesaisini Sayağzı Mahallesindeki pazar esnafını ziyaret ederek sonlandırdı.

