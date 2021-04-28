Atölyesinde artan kumaşlardan sokak hayvanlarına kıyafet dikiyor



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de yaşayan Hayrunisa Kayacı (21), sahibi olduğu tekstil atölyesinde artan kumaşlarla sokak hayvanlarına kıyafet dikiyor, özel müşterilerinden elde ettiği gelirle de mama alıp, veteriner giderlerini karşılıyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Hayrunisa Kayacı, küçük yaşlardan beri ailesinin yanında tekstil sektörünün içerisinde yer aldı. 2 yıl önce KOSGEB´in genç girişimci desteğine başvuran Kayacı, 100 bin TL destek aldı. Kayacı, 200 bin TL sermaye ile tekstil atölyesi açtı.

Yaklaşık 1,5 yıldır atölyede üretim yapan Hayrunisa Kayacı, artan kumaşları değerlendirmek için de proje hayata geçirdi. Artan kumaşlardan çok sevdiği sokak hayvanlarına kıyafet diken Kayacı, onlara kıyafet diktirmek isteyen müşterilerinden elde ettiği gelirle de sokak hayvanlarına mama alıyor, veteriner giderlerini karşılıyor.

Atölye kurma serüvenini anlatan Kayacı, "Tekstille küçük yaşlarda tanıştım. Ailem tekstil sektörünün içinde olunca benim de sempatim oluştu. Yaklaşık 1,5 yıl önce atölye kurma fikri oluştu. KOSGEB´in genç girişimci desteğine başvurdum. Oradan aldığım destekle de atölyemi kurdum. Sipariş üzerine her türlü giyim üretimi yapıyoruz. Atölyede kadın istihdamı sağlıyorum. 15 kadınla çalışmayı planlıyorduk ancak pandemi nedeniyle 7 kişi çalışıyor ancak pandemi sonrası sayımızı arttıracağız" dedi.

`EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM OLDU´

Atölye kurma sürecinde ailesinin çok büyük desteğinin olduğunu belirten Hayrunisa Kayacı, "Küçük yaşlardan itibaren sektörün içinde olduğumdan atölye kurma fikrime olumsuz yanıt gelmedi. Sadece pandemi dönemi olduğundan sıkıntı yaşayabileceğimi söylediler, ancak ailemin de desteği ile atölyeyi kurdum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Sokak hayvanları için hayata geçirdiği projeyi de değerlendiren Kayacı, "Atölyeyi açtığımda ilk olarak çok fazla kumaş arttığını gördüm. 6 ay önce artan kumaş parçalarını değerlendirmek çok sevdiğim sokak hayvanlarına kıyafet diktim. Projeyi duyan insanlar hayvanlarını getirerek elbise dikmemi istedi. Onlardan gelen paralarla sokak hayvanlarına mama aldık, veteriner giderlerini karşılıyoruz. Yine atölyeye gelen çocuklarla beraber oyuncaklarına elbise dikiyoruz. Burada amacımız sıfır atık oluşturmak" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2021-04-28 12:46:48



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