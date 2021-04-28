Tarsus'ta lojyener kılıcı ele geçirildi

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan lejyoner kılıcı ele geçirildi.

Tarsus´ta, bir şüphelinin tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin eseri iş yerinde sakladığı ve satmak için müşteri aradığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıyan lejyoner kılıcı ele geçirdi. Kılıç, incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-04-28 12:56:42



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