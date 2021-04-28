Akdeniz’de Fen İşleri ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor

Akdeniz Belediyesi, kaldırım ve kilitli parke taşı, bordür yenileme ve yeni yol açma çalışmalarıyla birlikte okullar, sağlık kuruluşları ve muhtarlık binalarının tadilatına devam ediyor. Akdeniz’de yangın sonucu evleri zarar gören veya maddi nedenlerle evlerini yenileyemeyen vatandaşlara da el uzatılıyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin merkezkırsal ayırımı yapmadan ilçeye bağlı mahallelere yönelik hizmet ve çalışmaları devam ediyor. Personel, araç ve ekipman yönünden güçlendirilen ekipler, belirlenen program dahilinde her mahalleye ihtiyacını duyduğu hizmetleri sunuyor. Ağır iş makineleri yardımıyla Kürkçü Mahallesine yeni bir kadastral yol açarak üreticiler ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştıran ekipler; Bahçe, Mahmudiye, Huzurkent, Hal, Şevket Sümer, Mithat Paşa ve Köselerli mahallelerinin bazı sokaklarında da kilitli parke taşı, karo ve bordür tadilatı çalışmaları gerçekleştirdi.



Okul, cami, sağlık ocağı ve derneklere hizmet

Atatürk Lisesinin çevre duvarını ve demir korkuluklarını boyayıp yenileyen fen işleri ekipleri, Naciye Filizay Ortaokulunun yıkılan duvarı ile dökülen sıvasının tadilatını da yaptı. Huzurkent Köselerli Okulunda kilit parke çalışması gerçekleştiren ekipler; Nusratiye Mahallesi eski muhtarlık binasının iç ve dış boyasını, Yakaköy Ortaokulunun çevre duvarı ile mescidini yeniledi.

Huzurkent Mahallesi sağlık ocağı binasında bakımonarım çalışması yapan ekipler, Muharip Gaziler Derneğinin de asma tavan montajını tamamladı, ayrıca binanın zemin temizliğini gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi, yangınlar sonucu evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşların yanı sıra, ekonomik nedenlerle evlerinin acil ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere de el uzatarak, destek veriyor.

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