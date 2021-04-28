Tarsus’ta askıda toplanacak bayat ekmekler can dostlara mama olacak

Tarsus Belediyesi, ilçedeki çeşitli noktalara 'bayat ekmek toplama askıları' yerleştirdi. Poşetler ile askılara bırakılan bayat ekmekler, sokak hayvanları için kuru mamaya dönüştürülecek.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın direktifleriyle hizmet ataklarını sürdüren Tarsus Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordinesinde 'Sıfır Atık' projesi kapsamında örnek bir çalışmaya imza attı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede günlük üretilen ekmeğin tüketiminden geriye kalan yaklaşık yüzde 10’luk kısmının çöpe atılmasına çözüm üretmek ve israfın önüne geçilerek sokak hayvanlarının yemek ihtiyacının karşılanması için proje üreten ekipler, şehrin dört bir yanına 'bayat ekmek toplama askıları' yerleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temin edilen askılar, çöp konteynerlerine yakın noktalara monte edildi. Bayat ekmek toplama askıları, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan ekmeklerin çöpe atılmadan tek bir yerde toplanmasını sağlayacak.



Bayat ekmekler yapılacak işlemin ardından hayvanların beslenmesinde kullanılacak

Bu çalışmayla israfın önlenmesi hedeflenirken, askılara bırakılan bayat ekmekler yapılacak ayrıştırmanın ardından sokak hayvanları için kuru mamaya dönüştürülecek. Tarsus Belediyesi, bayat ekmek toplama askılarını ilerleyen süreçte ilçedeki birçok noktaya yerleştirerek bu uygulamayı yaygınlaştırmayı planlıyor.

Tarsus Belediyesi yetkileri, bayat ekmek askılarına küflü ekmek ve diğer atıkların atılmamasını ve vatandaşların gereken hassasiyeti göstermelerini istedi. Bayat ekmek toplama askılarına bırakılan ekmekler gerektiğinde besicilere de verilebilecek.

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