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Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı


Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki Latife Akyürek öldü, otomobil sürücüsü Hülya Mucuk ise yaralandı. 
Kaza, bugün silifkenin bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. Hülya Mucuk yönemitindeki 33 AU 815 plakalı otomobil, iddiaya göre elektrikli bisikletiyle yaya geçidinden geçmekte olan Latife Akyürek´e çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Akyürek ağır, otomobil sürücüsü Mucuk ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akyürek ve Mucuk,  sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akyürek, doktorların müdahalesine rağmen kurtralımazken, Mucuk'un tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR
2021-04-28 20:35:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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