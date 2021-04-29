Mersin Metrosunun ihalesi yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mersin Metrosu ihalesi yapıldı. İhaleye, yerli ve yabancı 3 büyük ortaklık teklif verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Mezitli3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi” ihalesi, Ulaşım Dairesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.



Yerli ve yabancı 3 büyük ortaklık katıldı

İhaleye 3 büyük ortaklık katıldı. Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Ortak Girişimi; Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Dillingham Construction Int+KiskaKom İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklif verdiği ihalede, Ziver İnşaat Taah. Turizm. Paz. San. Tic. A.Ş. ise teşekkür mektubu sunarak ihaleden çekildi.

İhale komisyonu, ilk aşamada ihaleye katılan 3 firmanın teklif zarflarını tek tek açarak, şartname koşullarının yerine getirilip getirilmediği ve eksik evrak olup olmadığını kontrol etti. 3 firmanın da sunduğu teklif geçerli sayıldı.

Mersin Metrosu için Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Ortak Girişimi 3 milyar 810 milyon lira, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4 milyar 122 milyon 195,4 bin lira, Dillingham Constructıon Int+KiskaKom İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ise 3 milyar 379 milyon 404,9 bin lira teklif sundu. Teklifler, ihale komisyonu tarafından incelendikten sonra sonuç açıklanacak.

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