Silifke’de lavantalar toprakla buluştu

Kırsal alanda yaşayan insanlara gelir kapısı olması için Sınırlı Sorumlu Mersin ve İlçeleri Odun Dışı Orman Üranleri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (TORAK) tarafından başlatılan projenin ilki olan lavantaların dikimi gerçekleştirildi. Silifke’nin Keşlitürkmenli mahallesi Ovacık alanı mevkisinde düzenlenen lavanta dikim töreninde 10 bin adet fide toprakla buluşturuldu.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediyesi Başkanvekili Sadık Altunok, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, Silifke Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Mersin İl Turizm ve Kültür Müdürü Emre Duru, Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, Mersin Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zayim, PTT Başmüdürü Kağan Uysal, Keşlitürkmenli Mahalle Muhtarı Yüksel Uslu, SİM Koop Başkanı Musa Uslu, TORAK Yönetici ve üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı lavantayı toprakla buluşturma etkinliğinde, 10 dönüm araziye lavanta ekimi gerçekleştirildi.

Keşlitürkmenli’de gerçekleşen etkinlikte, çeliklenmiş lavantalar toprakla buluşturulurken, TORAK Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ali Selvi, “Torosların verimli topraklarında nadide bitkiler yetişiyor ve bu bitkiler insan sağlığı için çok büyük önem arz ediyor. Kekik, (33 çeşidi bulunuyor) biberiye, lavanta, kantaron çeşitleri, altın otu vs. saymakla bitiremeyeceğimiz birbirinden değerli şifa kaynağı bitkiler, bu verimli topraklarda hayat buluyor ve insanlarımız için şifa oluyorlar. TORAK olarak, üyelerimizin de desteği ile bu bitkilerin işlenmesine yönelik çalışmalarımıza başladık ve yakın bir zaman dilimi içerisinde adı geçen bitkilerin çeşitli yağlarını çıkarmak sureti ile pazarlamasına başlayacağız. Bölgemiz insanı da bu bitkilerden ekonomik kazanç sağlayacaklardır” dedi.

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ise yaptığı açıklamada, “İlçemiz Silifke birçok zenginliğe sahip bir yer. İlçemizde üreticilerimizin gelirini ve üretimi artırmaya yönelik yeni projeler çiftçilerimizle buluşmaya devam ediyor. Halkımızın menfaatine yönelik bu tür projelere biz de belediye olarak gereken desteği vermeye devam ediyoruz. Tarım alanında üretimi artırmak ve çiftçilerimizi yeni ürünlerle tanıştırmak adına yürütülen bu projenin uygulanması çiftçilerimizi olduğu kadar bizleri de son derece mutlu etmiştir. Bugün burada düzenlenen etkinliğe gelirken çok heyecanlandım. Biz toplum olarak üretimi duyunca ve üretince yüzümüz gülüyor. Toprakla bağımızı koparmıyoruz. Geleneksel ürünlerimizin yanında, katma değeri yüksek olan bölge halkımıza büyük faydalar sağlayacak olan lavanta bitkisinin çiftçilerimizle buluşması son derece sevindirici bir gelişmedir. Bu çalışmayı destekleyen ve burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Toprakla buluşan lavantalarımız ilçemiz Silifke’ye mis kokular versin ve daha da artarak devam etsin inşallah" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Kaymakam Nazlı ise hayırlı olmasını dileyerek, lavanta fidelerini toprakla buluşturdular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.