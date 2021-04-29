Tarsus Belediyesi, okul öncesi eğitimi köylere taşıyor

Tarsus Belediyesi, "Köyüm uzakta, öğretmenim yanımda" projesiyle kreş hizmeti ve okul öncesi eğitim faaliyetlerini köylere taşıyor. Proje ile okul öncesi eğitim çağında olan ve eğitimden yararlanamayan çocuklar, şehir merkezindeki yaşıtları gibi okul öncesi eğitim kurumu atmosferinde, uzmanlar eşliğinde oyunlar oynuyor, eğitici etkinlikler yapıyor.

Tarsus Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen "Köyüm uzakta, öğretmenim yanımda" projesi kapsamında, kırsal mahallelerdeki çocukların da okul öncesi eğitim olanaklarından faydalanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Ulaş Mahallesindeki çocuklar için “Hoş Geldin Bahar” adı altında kapsamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, minikleri yalnız bırakmadı.

Etkinlikte belediye bünyesinde görev yapan çocuk gelişimi öğretmenleri tarafından çocuklara yönelik eğitici oyunlar düzenlendi. Ailelere de çocuk gelişimiyle ilgili seminer verildi.

Uygulamaya konulan proje ile çocuklara, boyama, Türkçe dil etkinliği, eğitici ve öğretici oyunlar, beceri çalışmalarına yönelik eğitimler yapılıyor. Çizgi çalışması, nokta birleştirme, kavramlar, şekiller, renkler ve sayılar öğretiliyor. Ayrıca, serbest zaman etkinliği olarak psikomotor gelişimini desteklemek amacıyla çocukların oyun hamuruyla oynaması sağlanıyor.

Başkan Bozdoğan, proje kapsamında çocuklarla bir araya gelerek hediye ettiği boyama kitaplarını onlarla birlikte boyadı.

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