Başkan Yılmaz’dan sınava girecek 7 bin 222 öğrenciye deneme seti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 17 günlük tam kapanma sürecinde sınava evde hazırlanmak zorunda kalan öğrencileri unutmadı. Yılmaz, sınava hazırlanan 7 bin 222 ortaokul ve lise öğrencisine deneme seti hediye etti.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, ilçede 8. sınıfta eğitim gören 4 bin 742 öğrenciye LGS (Liselere Geçiş Sistemi), 12. sınıfta eğitim gören 2 bin 480 öğrenciye ise TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavı için Fasikül Deneme Seti hazırlatarak hediye etti.

Başkan Yılmaz, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Selçuklar Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere deneme setlerini bizzat kendisi takdim etti. Ziyarette, öğrencilere seslenerek, başarılarına destek vermek amacıyla soru kitapçığı hazırladıklarını belirten Yılmaz, “Geleceğimiz olan sizlerin başarısı bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Sınava girecek tüm öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

Hedeflerine ulaşabilmek için özveriyle çalışan ve çaba harcayan tüm öğrencileri tebrik eden Yılmaz, “Salgın nedeniyle tüm dünyanın ve ülkemizin sıkıntılar çektiği bir dönemdeyiz. Böyle bir süreçte sizler sınava gireceksiniz. Okullarınızı, arkadaşlarınızı özlüyorsunuz. Sınav stresiniz biraz daha artıyor. Verimli bir şekilde çalışan, hedefine adım adım yürüyen başarılı olur. Ben de Hukuk Fakültesi mezunuyum. Önemli olan doğru zamanda, kendini doğru motive edip istikrarlı çalışmaktır. Sağlığınız için evde kalacağınız bu 17 günün sizler için iyi bir fırsat olacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.



“Her zaman yanınızdayız”

Başkan Yılmaz, 17 günlük tam kapanma sürecinde belediyedeki tüm hizmetlerin devam edeceğini ve vatandaşların her an yanında olacaklarını da kaydederek, “Toroslar Belediyesi olarak sizlerin her türlü sıkıntısını, ihtiyacını düşünüyoruz. Sınav kaygısını yaşadığınızı, sıkıntıya girdiğinizi hissettiğinizde belediyemizin 444 41 33 numaralı Gönül Bağı Destek Hattını arayabilirsiniz. Bizler sizler için varız. Uzman psikologlarımızla telefonla veya online görüşebilirsiniz. Sizlerin elde edeceği başarılarda bizim de katkımız olursa çok mutlu oluruz. Ailelerinize de selamımızı iletin. Onların da her derdi ve sıkıntısı bizleri ilgilendiriyor. Kapanma sürecinde ve her zaman sizlere hizmet etmek için hazırız. Umudumuz olan siz çocuklarımızın ve gençlerimizin, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve güçlü bireyler olmanızı istiyor ve sizlere iyi bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencilerimize sürpriz hediyemiz de var” şeklinde konuştu

Okul idarecileri ve öğretmenler ise Yılmaz’a eğitime sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Soru kitaplarının sınava hazırlık sürecinde öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyoruz. Bu duyarlı davranışından dolayı başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

