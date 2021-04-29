Tam kapanma öncesi deniz ve güneşin keyfini çıkardılar



Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde bugün başlayacak tam kapanma öncesi vatandaşlar Kızkalesi sahilinde güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00´da başlayıp, 17 Mayıs günü saat 05.00´te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Erdemli´de vatandaşlar, güneşli havanın da etkisiyle sahil ve mesire alanlarına ilgi gösterdi. Termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği ilçede vatandaşlar, Kızkalesi sahilinde güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Sosyal mesafeyi gözeterek plajın farklı noktaların yerleşenlerden bazıları denize girdi, bazıları ise güneşlenip kitap okudu. Yerleşik yabancılar da çocuklarıyla birlikte sahile geldi.

Kızkalesi plajında ailesiyle birlikte vakit geçiren Berk Korkmaz, "Ailemle birlikte İngiltere´den geldik, Mersin´de tatil yapıyoruz. Yarın kısıtlama başlıyor. Biz de bu kısıtlama öncesinde güneşin tadını çıkaralım, dedik. Kızkalesi çok güzel bir yer" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN

2021-04-29 17:11:06



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