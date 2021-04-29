Bozyazı Kaymakamı Yılmaz’dan vatandaşlara ‘Kurallara uyalım’ çağrısı

Bozyazı Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, 17 günlük tam kapanma sürecinde kurallara uyma çağrısı yaparak, vatandaşları uyardı.

Bozyazı Kaymakamı Yılmaz, bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma hakkında bilgi vererek, vatandaşlara da kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Tam kapanma süresi boyunca güvenlik güçlerinin cadde ve sokaklarda devriye gezeceğini, kurallara uymayan vatandaşlara ise müsamaha göstermeksizin idari işlem uygulanacağını, vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını isteyen Yılmaz, “Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05.00'e kadar tam kapanmaya gidiyoruz. Tabi ki bu 17 günlük tam kapanmayı devletimizin aldığı tedbirler ile uygulayacağız. Önümüzdeki bu 17 günlük süreç içerisinde 7’den 70'e herkesle birlikte el ele vererek mücadelemizi sürdürmemiz gerekir ki başarıya ulaşalım” dedi.

Devlet tarafından milletin daha sağlıklı, daha güzel yaşayabilmesi, daha güzel yarınlara ulaşabilmesi için bu tedbirlerin alındığını vurgulayan Yılmaz, “Tabi ki alınan tedbirleri biz de uygulayacağız. Kurallara uymayan, kuralları istismar eden vatandaşlarımıza da cezai müeyyideleri güvenlik güçlerimiz, denetim ekibinde bulunan bütün arkadaşlarımız tereddüt etmeden uygulayacak. Bunu altını çizerek söylüyorum. Devletimizin bizler için, bizlerin sağlığı için, vatanımız için, milletimizin selameti için almış olduğu korona virüs tedbirlerine, kurallarına mutlaka uyalım" diye konuştu.

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