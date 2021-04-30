Mersin merkezli silah kaçakçılığı operasyonu Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin merkezli silah kaçakçılığı operasyonu Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

İHA

Mersin ve Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Mersin merkezli silah kaçakçılığı operasyonu Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

Mersin ve Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 ay süren çalışması neticesinde, silah kaçakçılığı yapan 10 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen jandarma ekipleri, Mersin ve Hatay'da 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ekiplere verdikleri ifadelerde silah kaçakçılığı yaptıklarını itiraf etti.
Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet el yapımı 9 mm tabanca, 1 adet yabancı menşeili 9 mm tabanca, 8 adet cep telefonu ile çok sayıda silah kaçakçılığına dair dijital materyal ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü cumhuriyet savcısınca, 2’si ise mahkemede tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin merkezli 'silah ticareti' operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin merkezli 'silah ticareti' operasyonunda 5 ...
Mersin'de kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı
Mersin’de sofralık kayısı hasadı başladı Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl 150 bin ton kayısı rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Mersin’de sofralık kayısı hasadı başladı Mersin’in ...
Mersin’de 17 günlük sokağa çıkma yasağı başladı Caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Mersin’de 17 günlük sokağa çıkma yasağı ...
Bozyazı Kaymakamı Yılmaz’dan vatandaşlara ‘Kurallara uyalım’ çağrısı
YEREL HABERLER Bozyazı Kaymakamı Yılmaz’dan vatandaşlara ‘Kurallara ...
Tam kapanma öncesi deniz ve güneşin keyfini çıkardılar
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi deniz ve güneşin keyfini ...
Başkan Yılmaz’dan sınava girecek 7 bin 222 öğrenciye deneme seti
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan sınava girecek 7 bin 222 öğrenciye ...
Tarsus Belediyesinden vatandaşlara Ramazan desteği
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden vatandaşlara Ramazan desteği
Tarsus Belediyesi, okul öncesi eğitimi köylere taşıyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, okul öncesi eğitimi köylere ...
Mezitli Belediyesi, tam kapanmada tüm önlemleri aldı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, tam kapanmada tüm önlemleri aldı
Kariyer Günleri 6-7 Mayıs’ta online düzenlenecek
YEREL HABERLER Kariyer Günleri 6-7 Mayıs’ta online düzenlenecek
Tam kapanma öncesi fide satışları arttı
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi fide satışları arttı
Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu kadınlara 25 hamur yoğurma makinesi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu kadınlara 25 hamur ...
Yenişehir Belediyesi gıda kolisi desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi gıda kolisi desteğini sürdürüyor
Mersin GSK'de hedef alt yapıyı güçlendirmek Kulüp Başkanı Özgür Timur: "Özellikle alt yapıya önem veriyoruz" "Alt yapısı güçlü olmayan bir takımın uzun süre ligde kalması mümkün değildir"
YEREL HABERLER Mersin GSK'de hedef alt yapıyı güçlendirmek Kulüp ...
Hollanda işbirliğiyle ‘Yeşil Başlangıçlar Çalıştayı’ yapıldı
YEREL HABERLER Hollanda işbirliğiyle ‘Yeşil Başlangıçlar Çalıştayı’ ...
Toroslar’da asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar’da asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ...
Başhekim İnci: “Pandemi sürecinde yoğun çalışmayla hastalarımızı sağlıklarına kavuşturduk”
YEREL HABERLER Başhekim İnci: “Pandemi sürecinde yoğun çalışmayla ...
Silifke’de lavantalar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Silifke’de lavantalar toprakla buluştu
Mersin Metrosunun ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Mersin Metrosunun ihalesi yapıldı
Silifke’de yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Silifke’de yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ...
Silifke’de 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor
YEREL HABERLER Silifke’de 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor
Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 ...
Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs denetimi Mersin'de trafik ekipleri, tam kapanma öncesi otogarda uygulama yaparak hem vatandaşlara hem de şoförlere uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi verdi Ekipler ayrıca yolcuların maske ve HES kodlarına da bakarken, şoförlerin alkol durumu da kontrol edildi
YEREL HABERLER Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs ...