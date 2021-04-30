Mersin’de sofralık kayısı hasadı başladı Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl 150 bin ton kayısı rekoltesi bekleniyor

Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı. Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl 150 bin ton kayısı rekoltesi bekleniyor.

Sofralık kayısının kilosu 35 liradan alıcı buldu. Fiyatlardan memnun olan üreticiler, eriğin altın yılını yaşadığını, kayısıdan da umutlu olduklarını söylediler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, kaliteli matador cinsi kayısının hasadına başlandığını ve aracılara satıldığını söyledi.

Bu yıl kayısıdan 150 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Acar, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ise 80 bin ton kayısı ihracatı hedeflendiğini belirtti.

Kayısı denince akla Malatya'nın geldiğini hatırlatan Acar, "Malatya ile Mut kayısısı arasındaki farkın artık öğrenilmesi gerekir. Mut kayısısı sofralık Malatya kayısısı ise kurutmalıktır. Gidin Malatya'ya tezgahlarda sofralık kayısı olarak Mut kayısısına rastlarsınız" dedi.

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