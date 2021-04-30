Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti Mersin'de tam kapanmada ara sokaklarda sessizlik hakim olurken, bazı bölgelerde normal günleri aratmayan yoğunluk gözlendi Yoğunluk havadan drone ile görüntülenirken, polis ekipleri kontrol noktalarında araçları tek tek durdurarak, izin belgesi kontrolü yapıyor

Mersin'de tam kapanmada ara sokaklarda sessizlik hakim olurken, bazı bölgelerde normal günleri aratmayan araç trafiği gözlendi. Yoğunluk havadan drone ile görüntülenirken, polis ekipleri kontrol noktalarında araçları tek tek durdurarak, izin belgesi kontrolü yapıyor.

Dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 05.00'a kadar devam edecek olan tam kapanmanın ilk gününde Mersin'de yoğunluk gözlendi. Dün başlayan yasakla birlikte, tüm Türkiye'de üst düzey önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de de ara sokaklar, meydanlar ve sahil kesiminde sessizlik hakim olurken, ana caddelerde ise normal günleri aratmayan araç trafiği gözlemlendi. Güvenlik güçleri kentin belirli noktalarında uygulama noktaları oluştururken, geçen araçları tek tek durdurarak, vatandaşların neden dışarı çıktığını soruyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken, izni olmayan vatandaşlara da adli ve idari işlem yapılıyor.

Öte yandan, kentin sahil kesimi ve meydanları ile ana caddeleri drone ile havadan görüntülenirken, bazı bölgelerde araç yoğunluğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.