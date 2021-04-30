Hayırseverin ücretini ödediği 5 bin ekmek ücretsiz dağıtıldı

MERSİN, (DHA)MERSİN'de geçen yıl 5 bin ekmek satın alarak vatandaşlara ücretsiz ulaştırılmasını sağlayan hayırsever, bu yıl da aynı duyarlılığı sergiledi.
Kuruçeşme Hastane Caddesi´ndeki Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait MER-EK büfesinden geçen yıl 5 bin ekmeğin ücretini ödeyip, ücretsiz ulaşmasını sağlayan hayırsever, bu yıl da aynı büfeden 5 bin ekmek satın aldı. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, pandemi döneminde ekmeklerin ücretsiz dağıtımını sağladı. Büfeden ekmek almaya gelen vatandaşlar ekmeğin ücretsiz olmasına sevinip, hayrı yapan vatandaşa teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2021-04-30 16:40:29
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