Tarsus’ta korkutan yangın

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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın Kırklarsırtı Mahallesi 2635 sokakta bulunan 4 aktlı binanın 4’ncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Nurettin D. evinde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürürken, vatandaşlar korku ve panik dolu anlar yaşadı. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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