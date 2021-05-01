Takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 AAE 802 plakalı otomobil, yolun bitiminde duramayıp, kontrolden çıktı. Toprak yola girip, takla atan otomobili fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar Kerem Erserin (18), Hasan Altunbaş (22) ve Tolga Coşkun'u (22) ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Erserin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan iki yaralının ise yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi
Polis, kaza ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-05-01 00:07:59
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