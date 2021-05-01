Polis sokak hayvanlarını unutmadı

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis, 17 günlük tam kapanma nedeniyle sokak hayvanları yalnız bırakmadı.

Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğünce sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında uygulamalara aralıksız devam ederken, sessiz dostları da unutmadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personeli sokak hayvanlarını kontrol ederek, mama verdiler.

Sokak sokak gezerek hayvanlara sahip çıkan polis ekipleri, kısıtlamalar boyunca, bu faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.