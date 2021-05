Müftülük yetimlere bayram sevinci yaşattı

Mersin’in Tarsus İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Tarsus Şubesi iş birliğinde "Beklenen Sensin; Bir Yetime Bayram Sevinci Ol" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Kimsesiz, yetim ve öksüz çocuklara bayram sevinci yaşatmak amacıyla düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, hayırseverlerin desteği ile hazırlanan ve içerisinde kıyafet, ayakkabı, oyuncak, bulunan bayramlık hediye paketleri ve bayram harçlıkları, din görevlileri ve TDV gönüllüleri tarafından çocuklara ulaştırıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde 300 yetim ve öksüz çocuğun bayram sevinci yaşamasını hedeflediklerini belirten Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, "Her zaman iyiliğin öncüsü olan Tarsus Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubemiz, ilk günden bu yana iyiliğin yanında olmuştur. Yetim bir Peygamberin ümmeti olarak bugün de yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklara bayram sevinci yaşatmak üzere yolla çıktık. Hayırseverlerimizin desteği ile hazırladığımız bayram hediyelerini ve bayram harçlıklarını çocuklarımıza ulaştırarak bayram sevincimizi ve neşemizi çoğalttık. Bizler inanıyoruz ki ümmetin emaneti olan yetimlerimiz gülerse dünya güler. Biz onları sevindirir, gönüllerini hoşnut edersek, Rabbimiz de bizi hoşnut kılacak ve sevindirecektir" dedi.

"Yetimlerin insanlığa birer emanet olduğunu" vurgulayan Müftü Can, "Unutmayalım ki yetimler bize, biz de birbirimize emanetiz ve biz bize yeteriz. Zor günlerden geçtiğimiz şu günler, bizim birbirimize olan ihtiyacımızı bir kez daha göstermiş ve necip milletimiz büyük bir dayanışma içerisinde olmuştur. Bu vesile ile bu zorlu günlerde sorumluluk bilinci içerisinde elindekini kardeşiyle paylaşarak iyilik hareketimize destek veren ve bugün yetim çocuklarımıza bayram sevinci yaşatan hayırsever vatandaşlarımıza ve din görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

